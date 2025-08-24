Crisis en la PIAP: Nación contestó las críticas de Neuquén y habló de plazos para su reactivación

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se refirió a la actualidad de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) ubicada en Arroyito, luego de las críticas que recibió tanto de los trabajadores del complejo como del gobierno de Neuquén por el atraso en la reactivación de las instalaciones.

La respuesta del organismo llegó a través de un comunicado enviado a Diario RÍO NEGRO, donde se rechazaron «las interpretaciones erróneas que sugieren una falta de compromiso» con la puesta en marcha de la planta.

«Esta gestión está plenamente abocada a la reactivación de la PIAP y la eventual recuperación de su capacidad productiva, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos producto de la desidia de gobiernos anteriores», agregaron en el texto.

ATE Senillosa, en representación de los trabajadores, lanzó el jueves pasado una protesta por la escasez de recursos, no solo para para reactivar el lugar, sino al menos para mantenerlo. Las acciones incluyeron una volanteada sobre la Ruta 22, con corte parcial del tránsito.

En paralelo, desde el gobierno de Neuquén apuntaron una vez más contra Nación por adeudar recursos comprometidos con la planta.

Ante la consulta de este diario, plantearon que la retención de fondos a ENSI, la empresa pública provincial a cargo de la PIAP, afectó el pago de salarios, así como también de servicios y otras responsabilidades asumidos por contrato.

Para Nación, el mercado tiene «interés concreto» en la PIAP

La CNEA aseguró, frente a estos cuestionamientos, que se encuentra «trabajando desde hace más de un año» junto con la provincia para reactivar la planta, en un plan que «contempla la definición de la fuente de financiamiento, el reacondicionamiento de la planta, su posterior puesta en marcha y operación, y la comercialización de agua pesada para usos industriales y nucleares».

En el documento, no hizo mención a la deuda de casi 4.000 millones de pesos que pide Neuquén, pero sí destacó las «visitas de empresas interesadas en eventuales contratos de suministro de agua pesada», lo que consideró como «una señal concreta del interés existente en el mercado y un respaldo a la estrategia de reactivación«.

Hacia adelante, indicó que, «una vez asegurado» el financiamiento de la planta, el proceso de mejora «demandará aproximadamente dos años». «Cumplido ese plazo, la PIAP estará en condiciones de iniciar su puesta en marcha y comenzar la producción de agua pesada«, cerró el organismo nacional en el texto.

Sueldos y transporte: el reclamo de ATE por la situación de la PIAP en Neuquén

Jonatan Valenzuela, secretario del gremio y vocero del reclamo, había dicho en contacto con Diario RÍO NEGRO que el panorama era más que complicado para los trabajadores, a quienes se les había empezado a pagar el sueldo en cuotas.

Mencionó, además, la decisión de la empresa de recortar en un 80% los servicios de transporte a la PIAP, acción que calificó como «una reducción indirecta de personal».

Sostuvo que la principal expectativa del personal está puesta en un acuerdo que se firmó en mayo pasado con una empresa canadiense para la provisión de agua pesada. Aquel principio de entendimiento fue presentado por el Gobierno nacional como «un paso importante» para la CNEA y la provincia de Neuquén.