La PIAP entre deudas y protestas: alertan que todo lo invertido en su mantenimiento «podría perderse»

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito volvió a ser tema de debate esta semana. Sus trabajadores anunciaron acciones de protesta por la falta de fondos, ya no solo para reactivar sus instalaciones, sino siquiera para mantenerlas. Desde el gobierno de Neuquén, que tiene a su cargo el complejo, apuntan a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por una deuda que, según los últimos cálculos a los que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, ya roza los 4.300 millones de pesos.

El plantel de operarios inició hoy medidas de visibilización sobre la Ruta 22, cerca de su intersección con la 237, y al mediodía estaba prevista una asamblea para analizar los pasos a seguir del reclamo.

En concreto, denuncian una notoria «falta de decisión política», que ya está poniendo en riesgo «todo lo que se invirtió» para garantizar la conservación de la maquinaria, necesaria para una eventual reactivación del lugar.

Denuncian «reducción indirecta de personal» en la PIAP desde el lunes

Jonatan Valenzuela, secretario de la seccional ATE de Senillosa, fue más crítico y reveló que en las últimas horas se enteraron que, desde el lunes, el servicio de transporte para los trabajadores se reducirá «hasta un 80%».

«Es una reducción indirecta de personal, tenemos que gente que va a trabajar hasta desde Cinco Saltos», enfatizó en contacto con Diario RÍO NEGRO. En la actualidad, son unas 124 personas las que cumplen distintas funciones.

La planta, desactivada para la producción de agua pesada en 2017, solo recibe tareas de mantenimiento. Pese a las distintas versiones que auguraban una rápida reactivación, por el momento sigue sin ponerse en marcha y hoy la expectativa pasa por un acuerdo con una firma canadiense para el suministro de agua pesada.

De acuerdo a Valenzuela, el convenio vigente para mantener las instalaciones se firmó en abril de este año, como una extensión del contrato original. Sin embargo, aseguró que «no lo han cumplido y hoy hasta nos están pagando el sueldo en cuotas«.

Dijo que la responsabilidad no es solo de la CNEA, sino también del gobierno provincial, al que acusó de «no interceder» antes las autoridades nacionales para garantizar el envío de partidas y el sostenimiento económico de la PIAP.

La PIAP, otra vez en crisis: de cuánto es la deuda que denuncia el gobierno de Neuquén

La situación del complejo motivó en junio un duro comunicado del Ejecutivo provincial, que le reclamó a la administración central el pago de una deuda acumulada que en ese momento estaba por ascender a los 5.000 millones de pesos.

Según pudo conocer este diario, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de las instalaciones, le envió una nueva nota a la CNEA a principios de agosto, para notificarle su «imposibilidad de darle cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones»; y solicitar la «regularización» de la deuda todavía pendiente.

En el documento, la firma provincial detalló los siguientes montos adeudados:

Enero 2025: $70.055.135,28

Febrero 2025: $70.055.135,28

Abril 2025: $76.156.296,00

Mayo 2025: $1.392.323.305,99

Junio 2025: $1.392.323.305,99

Julio 2025 vigente: $1.392.323.305,99

Así, se indicó que la deuda total hasta julio ascendía a los $4.393.236.484,53, imposibilitando a ENSI de cumplir, por ejemplo, con el pago de salarios, transporte, servicio de energía al EPEN y la obra social, entre otros compromisos.

El acuerdo con una empresa canadiense para reactivar la PIAP

La reactivación de la PIAP había sumado en mayo un nuevo capítulo con la firma de un acuerdo entre la CNEA, la empresa canadiense Candu Energy y Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar).

Se trató de un Memorando de Entendimiento (MOU) para trabajar en los contratos de suministro y cooperación tecnológica.

La idea, se explicó entonces, era colaborar en el suministro de agua pesada y el desarrollo de capacidad tecnológicas relacionadas con los usos pacíficos de la tecnología nuclear. En un comunicado, el Gobierno nacional indicó que el MOU establecía «el suministro de agua pesada desde Argentina a Canadá, a través de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP)», se lee en un comunicado publicado por el Gobierno nacional».

“Este acuerdo representa un paso importante para la CNEA y para la provincia de Neuquén. La PIAP, ubicada en esta provincia, recibirá inversiones destinadas a su reacondicionamiento y a la incorporación de nuevo personal para trabajar y producir», destacó durante la firma el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle.