Frigorífico de Chubut en crisis: sueldos sin pagar y producción frenada, la denuncia de los trabajadores

Una alarmante situación movilizó a Chubut. Uno de los frigoríficos más grandes de Trevelín, quien exporta a todo el país, está en crisis: los empleados denunciaron sueldos y aguinaldos adeudados, la producción está frenada y hay muchas preguntas sobre su futuro. Esta situación afecta a más de 70 trabajadores de la empresa Dicasur, quienes están en una situación crítica por una deuda de millones de pesos a ganaderos y proveedores.

Según el sitio Crónica los trabajadores reclamaron definiciones claras sobre la continuidad de sus puestos y aunque las carnicerías del frigorífico continúan abiertas, lo hacen solo hasta agotar stock, por lo que la producción seguirá frenada. Asimismo, productores, aseguraron tener cheques sin respaldo emitidos por la firma, lo que agrava el escenario.

En este contexto, el representante del Sindicato de la Carne, Tomás Ríos garantizó que están «tratando de defender a los trabajadores para que cobren en tiempo y forma», tanto a los empleados como a los proveedores que se quedaron sin cobrar y no obtienen respuestas.

Por su parte el medio de noticias FM del Lago en diálogo con el propietario de Dicasur, Rafael Nataine, aseguró que salió a desmentir los rumores de cierre. A su vez, afirmó que explicó que «la empresa tiene atrasos con los pagos a productores y proveedores, pero los sueldos y aguinaldos de los 65 empleados directos están al día».

Frigorífico de Chubut en crisis: qué dijeron los empleados y proveedores

Según el portal de noticias FM del Lago, la productora y proveedora del Valle 16 de Octubre, Marcia Roberts, aseguró que desde la empresa mantienen una deuda de $28 millones en cheques sin fondos. “Ahora, ¿Dónde vamos a ir a reclamar si presenta quiebra?», manifestó.

Ante esto, agregó que la opción de faenar en otros mataderos no era rentable, y en la empresa Dicasur les solicitaban requisitos, costos y exigencias que consideraron inaccesibles. “Los productores tienen que entrar con 40 animales, uno no tiene esa capacidad de animales a faenar”, remarcó.

Asimismo Roberts, que los precios de venta de la compañía eran descomunales. Agregó: “Tres mil pesos el kilo son insostenibles. La crisis era previsible”. Esto no solo afecta a la empresa, sino también, a las carnicerías ligadas a ella.

«Lamento que los trabajadores del frigorífico que se han puesto la camiseta estén pasando esta situación, pero queremos que nos solucionen el clavo que nos dejaron», sostuvo.

Qué dijo el propietario, luego de que se presente la crisis en el frigorífico de Chubut

En medio de los rumores de cierre, su propietario, Rafael Nataine, salió a desmentir las versiones y a explicar la difícil situación que enfrenta la empresa en una entrevista con FM Del Lago. La caída de las ventas, el aumento de costos y la «competencia desleal» son los principales factores, según el empresario.

Indicaron que Nataine reconoció la difícil situación económica de la empresa. Sin embargo, aseguró que a pesar de los contratiempos, los salarios y aguinaldos de sus 65 empleados directos se encuentran al día.

Asimismo, detallaron que el empresario atribuyó la crisis a una conjunción de factores adversos. Explicó que la caída del 60% en las ventas entre enero y febrero, junto con un incremento en los costos fijos fueron los principales de la crisis.

A esto se suma, según sus palabras, la competencia desleal por el ingreso de carne del norte «sin impuestos», lo que, en su opinión, «generó una bola» de problemas financieros.

Además, afiermaron que denunció que el 90% de la faena en Trevelin es «clandestina». Ante esto, contrastó esta situación con los estrictos controles que enfrenta su compañía. «A mí me controlan todos los días desde la secretaría de Trabajo y Bromatología, cosa que no me parece que esté mal, es lo que corresponde», afirmó.

Y agregó: «El costo en el frigorífico es mucho más caro que faenar debajo del sauce, que no paga impuestos».

Aseguraron que en un intento por disipar rumores, el propietario negó haberse ausentado de la ciudad. Aclaró que su viaje a Neuquén tuvo como objetivo «cobrar para poder pagar los aguinaldos».

En cuanto a las finanzas de la empresa, Nataine reveló una deuda de 2.000 millones de pesos. No obstante, subrayó que a Dicasur le deben 890 millones. El empresario afirmó que el principal grupo de acreedores son los productores, a quienes se les está cumpliendo «parcialmente» con los pagos pendientes.