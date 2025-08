Chubut: la interna del PJ consagró a un exrival de Torres

Juan Pablo Luque ganó por algo más de 300 votos la interna del peronismo de Chubut de este domingo. Será candidato a diputado nacional en las elecciones de medio término de octubre junto a Lorena Elsaicín, quien lo acompañó en la boleta. Dejó en el camino al joven intendente de la localidad de Dolavon, el camporista Dante Bowen quien ya anticipó que preparará un frente electoral para 2027.

Los comicios internos que se desarrollaron después de 22 años se realizaron con boleta única con una participación del 25 por ciento de un padrón de casi 47 mil afiliados. “No está nada mal si tenemos en cuenta que no era obligatoria y que en las elecciones realizadas en otras provincias para cargos nacionales apenas se superó el 50 por ciento”, le dijo a diario RÍO NEGRO Roberto Silva, integrante de la Junta Electoral del partido. Bowen ganó en el 70 por ciento de la provincia, pero la diferencia que su adversario sacó en Comodoro Rivadavia fue clave: casi 1.000 votos.

Luque fue intendente de esa ciudad entre 2019 y 2023. Y rival del actual mandatario Ignacio Torres en las últimas elecciones para gobernador. Perdió por 8 puntos. Ahora se dio el gusto de una pequeña revancha ya que durante la corta campaña acusó a Torres de entrometerse en la interna y “ayudar” a Bowen. El festejo de Luque fue al estilo Juan Román Riquelme. Hizo el clásico Topo Gigio mientras en su sede le “dedicaban” el triunfo al actual gobernador chubutense, con cánticos algo subidos de tono.

La elección dejó mucha tela para cortar, pero también un dato que no puede soslayarse: en los comicios de octubre, los candidatos que encabezarán las listas serán de Comodoro Rivadavia. Al menos de las tres que asoman para polarizar la elección: Ana Clara Romero, por el oficialista Despierta Chubut, Luque por el PJ (que hizo un frente con otros partidos) y La Libertad Avanza, que si bien todavía no decidió al candidato será con seguridad de la ciudad petrolera: el actual diputado nacional César Treffinger es de esa ciudad. Tiene llegada a Karina Milei y ya asoma su hijo Nicolás como posible candidato.

Pasaron cosas antes y durante la votación. El sábado, el apoderado de la lista de Bowen hizo una presentación ante la Justicia Electoral Provincial por supuestas irregularidades cometidas por la junta del partido, manejada por dirigentes que responden a Luque.

En Trelew dos fiscales no quisieron dejar votar a el exintendente de Trelew Gustavo Mac Karthy y a la exdiputada provincia Leyla Loyd Jones, ambos expulsados del partido. Pero figuraban en los padrones. Tras alguna discusión pudieron emitir el voto. Poco después del cierre de los comicios, el diputado nacional José Glinski (quien estuvo del lado de Bowen) dijo que la diferencia era del 0,1 por ciento. Un porcentaje difícil de entender.

Acusación de Luque, pedido de disculpas y denuncia en la Justicia

Lo que más ruido hizo fue la denuncia de Luque pocos minutos después de cerradas las mesas. Dijo públicamente que el ministro de Seguridad de la provincia Héctor Iturrioz se había “robado la urna de Corcovado”, una localidad de la cordillera de Chubut. Con esa denuncia Luque intentó certificar que el gobierno se “metió” en la interna.

Iturrioz nunca estuvo en Corcovado y ahora, llevará a Luque a la justicia. “El manito de miel de Rada Tilly me acusa de ladrón. Muy fuerte. Mañana como corresponde me presentaré por escrito a defenderme ante la justicia”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Y declaró a los medios: “No lo voy a dejar pasar. Nunca me trataron de ladrón. Me sorprende que una persona de trayectoria política haga una imputación así, sin prueba alguna, solo por una especulación electoral”, afirmó. Y agregó: “Mi familia está angustiada. Esto no lo viví ni cuando fui fiscal, ni cuando me tocó actuar en causas complejas. Esto fue personal”.

Antes de ser ministro, Iturrioz fue fiscal general de Comodoro Rivadavia. Investigó las irregularidades cometidas por funcionarios en la emergencia climática de 2017. Luque era viceintendente. “Si alguien se sintió tocado lo lamento. Yo actué como correspondía”, dijo. Luque pidió disculpas este martes. Reconoció que se equivocó. Pero ya era tarde.