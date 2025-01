Hubo acuerdo salarial y los trabajadores de empresas náuticas de Bariloche levantaron las medidas

El conflicto gremial que había afectado ayer la salida de excursiones lacustres desde Puerto Pañuelo, en el lago Nahuel Huapi, quedó resuelto este mediodía luego de una nueva reunión paritaria entre los dos gremios y las empresas involucradas, que acordaron la aplicación de un aumento del 32% escalonado en cuatro tramos, entre enero y abril.

El secretario de interior del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Hernán De Corte, informó que cada parte cedió en algo y finalmente definieron con las empresas Espacio y Turisur una mejora en los haberes del 9% para los haberes de enero, otro 9% en febrero y 9% en marzo. Ese 27% para el trimestre (que era el plazo incluido en la negociación) se complementará con un 5% extra en abril, cuando las partes reanuden la negociación.

En un principio los gremios –también participó el sindicato de Patrones y Oficiales Fluviales– habían reclamado un aumento del 35% y la oferta empresaria era muy inferior. En la jornada de ayer los trabajadores montaron una protesta en los muelles del puerto que impidió la salida de los catamaranes por más de una hora y media, lo cual generó disgusto y quejas airadas de algunos turistas.

A media mañana levantaron la medida en forma temporal ante la promesa de una nueva reunión con las empresas, que luego de dos cuartos intermedios, terminó con el acuerdo sellado hoy.

Da Corte señaló que en un principio las prestadoras de servicios lacustres habían ofrecido aumentos del 14% para el trimestre, en la tarde ayer lo aumentaron al 24% y el acuerdo de hoy finalmente se cerró en el 27%, aplicable en tres tramos iguales, entre enero y marzo. “Propusimos también agregar ese 5% que también lo tenemos acordado ya en El Calafate, para que no haya un nuevo atraso cuando retomemos la paritaria en abril”, explicó el dirigente.

Reconoció que la pauta que se habían dado con las patronales era ajustar los incrementos de salario por el índice de precios al consumidor, pero vieron que con esa fórmula “quedaban muy abajo, en relación a los alquileres y otros costos de vida”, porque el índice de inflación “claramente está manipulado”.

Proporcional con Ushuaia y El Calafate

El dirigente sindical señaló que con los aumentos obtenidos en Bariloche los salarios quedarán al cabo del trimestre en 1.700.000 pesos de básico, “que sumado al adicional que cobran por manipulación de equipaje va a llegar los 2 millones”.

Ese número, señaló Da Corte, cumple con el objetivo del SOMU de mantener una relación proporcional entre los salarios de la actividad que rigen en Ushuaia respecto de El Calafate y Bariloche, los tres principales centros de transporte turístico.

El dirigente gremial explicó que ahora los haberes que cobran los marineros en la ciudad fueguina serán un 10% superiores a los de El Calafate y un 20% por encima de los vigentes en esta ciudad, “que es más o menos lo que se ajusta al costo de vida y al precio de los pasajes en cada lugar”.

El dirigente sindical dijo que en la evaluación que realizaron jugó también el volumen de pasajeros que se mueven en Pañuelo y que en temporada supera el millar por día, para abordar excursiones a Isla Victoria y Puerto Blest.

“Ahora mismo estamos viendo que no caben más autos en el estacionamiento y las colas de gente que hay para subir a los barcos -afirmó-. El cálculo que hicimos, a un boleto mínimo de 100 mil pesos es que por cada viaje facturan entre 10 y 18 millones de pesos, y emplean en total a unos 30 trabajadores. Las empresas nos dicen que no solo tienen costos laborales. Pero está claro que la relación entre lo facturado y los salarios no puede generarles ningún desequilibrio”.