La CGT ratificó el paro general para este jueves y pidió «responsabilidad» durante el debate de la reforma laboral en Diputados

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó que este jueves se llevará a cabo una jornada de huelga por 24 horas en todo el país. La medida de fuerza se da en el marco del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, un proyecto que la central obrera considera que requiere una revisión profunda para garantizar la protección de los derechos vigentes.

Desde la sede de la calle Azopardo, los referentes gremiales indicaron que el paro es parte de un plan de acción para expresar su postura frente al rumbo económico. Los dirigentes manifestaron que este es el inicio de una etapa de mayor presencia sindical en la discusión pública, instando a las autoridades a entablar canales de conversación más fluidos.

Alcance del transporte y mensaje al Congreso

La adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) será determinante para la jornada, ya que la falta de transporte público limitará la actividad en las principales ciudades.

En este contexto, el triunvirato de la CGT apeló a la «responsabilidad política» de los legisladores nacionales, pidiéndoles que reflexionen sobre el impacto social de la ley antes de emitir su voto en el recinto.

Observaciones sobre la reforma y el caso Fate

Los representantes sindicales detallaron que su mayor preocupación radica en lo que definen como una transferencia de costos hacia el trabajador, producto de la reducción de aportes patronales y las modificaciones en el esquema de indemnizaciones. Señalaron que estas iniciativas podrían resultar regresivas en términos de derechos laborales ya consolidados.

Como ejemplo de la actual fragilidad del empleo, la CGT mencionó la situación de la empresa Fate, que recientemente inició un proceso de liquidación con el despido de 920 operarios. Para la central obrera, estos episodios reflejan las dificultades del actual esquema económico y la necesidad de buscar alternativas que preserven los puestos de trabajo.

Finalmente, los dirigentes anticiparon que, de no encontrarse un consenso en el Parlamento, recurrirán a la vía judicial para analizar la constitucionalidad de ciertos artículos del proyecto. El mensaje final de la cúpula cegetista fue de invitación al debate: pidieron a los diputados que actúen bajo sus convicciones y prioricen la estabilidad del sistema productivo nacional.