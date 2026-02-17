Paro general de la CGT contra la reforma laboral: este 19 de febrero habrá movilizaciones en Neuquén y Río Negro

La Confederación General del Trabajo (CGT), tras una reunión virtual de urgencia de su Consejo Directivo, decidió llevar a cabo un paro nacional de 24 horas para el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral en el recinto.

Luego de que el proyecto que impulsó Javier Milei obtuviera la media sanción en el Senado, la central decidió endurecer su plan de lucha y programó una nueva actividad que podría afectar servicios en todo el país.

En la reunión se propuso acompañar el paro con una movilización al Congreso, como la semana pasada, sin embargo la propuesta no prosperó y se resolvió solo un cese de actividades. Pese a esto, gremios y organizaciones provinciales indicaron que de igual manera saldrán a las calles. Acá te contamos sobre las manifestaciones en Neuquén y Río Negro.

Paro general contra la reforma laboral: las actividades en Neuquén y Río Negro

En Neuquén, ATEN informó que el próximo jueves 19 de febrero se adherirán al paro, pero también harán una movilización «en el marco del paro nacional de CTA y CGT».

Bajo el lema «Contra la reforma de Milei, por nuestros derechos», el gremio docente convocó a una concentración a las 11 en el monumento a San Martín y confirmaron que se sumarán otros sindicatos y organizaciones sociales.

En tanto en la provincia de Río Negro, la CTA autónoma también anunció su adhesión al paro y movilización. Se esperan actividades en Roca, Viedma y Bariloche.

Desde Unter anunciaron: «Este 19/02 Adherimos al paro convocado por la CTA. Paramos y marchamos en toda la provincia». En el mismo comunicado explicaron que se movilizarán contra la reforma laboral que «busca precarizar el trabajo, debilitar la organización colectiva, reducir derechos conquistados y disciplinar a quienes luchan. Ataca la negociación colectiva, favorece la flexibilización y pretende debilitar a los sindicatos para avanzar sobre el conjunto de la clase trabajadora».

Finalmente convocó a toda la comunidad a repetir la actividad que se realizó la semana pasada: «El 11 fuimos muchas/os en las calles. Este 19 debemos ser muchas/os más».

¿Los gremios de Transporte paran en Neuquén y Río Negro?

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció la adhesión total de los gremios que integran la organización al paro nacional convocado por la CGT, con una huelga de 24 horas prevista para el día en que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Al respecto, fuentes de La Fraternidad Neuquén indicaron a Diario RÍO NEGRO que este miércoles 18 puede haber novedades si la medida afecta en la provincia, aunque anticiparon que muy posiblemente haya adhesión al ser una convocatoria de la CGT.

Del mismo modo trascendió desde UTA Río Negro que una vez que la conducción nacional anuncie su adhesión se va a replicar de forma inmediata.