Siguen las protestas y retención de servicios en Adanil por salarios

Todo el personal de salud -que conforma el Hospital Área Programa Adanil- continúa con retención de tareas, garantizando solo la atención mínima. Tras 8 días de paro total, los trabajadores manifestaron no haber recibido una respuesta concreta del Ministro de Salud, ante los requerimientos salariales y de condiciones de trabajo.

Si bien durante el miércoles pasado hubo reuniones entre Ana Senesi -directora de la zona sanitaria- y Jose Luis Lucero, director interino de la institución, todavía no se ha llegado a un acuerdo para destrabar las medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores de salud de Adanil.

Entre las solicitudes del personal profesional del centro de rehabilitación se encuentra la recomposición salarial, el otorgamiento de un ítem por el trabajo en discapacidad, dos meses adeudados del plus pandemia, recategorizaciones y reincorporación de puestos que quedaron vacantes por renuncia.

15 días de medidas de fuerza, llevan a cabo los trabajadores de Adanil.

«Hubo una llamada del Ministro de Salud, Fabián Zgaib, donde se comunicó con nuestro director interino. En esa conversación, le planteó algunos ‘parches’ respecto al nombramiento de un chofer -que sería de otro lugar- o de alguna mucama más y la posibilidad de algunos puntos de guardias para algunos proyectos«, expresó Paula Calcagno, kinesióloga del Hospital Área Programa Adanil.

Para Calcagno, estas propuestas son medidas que no satisfacen todas las necesidades del personal y confirmó que en las próximas horas van a decidir que hacer con los ofrecimientos del ministro. Cabe recordar que los trabajadores llevaron medidas de fuerza parciales desde el pasado 3 de mayo.

«Vamos a esperar a ver que sucede en las próximas reuniones. Ya estamos cansados, al final los que pierden somos nosotros y el paciente. Aunque algunos están de acuerdo con este acercamiento», afirmó la kinesióloga.

Respecto al punto mas relevante para los trabajadores, Zgaib manifestó su imposibilidad de accionar ante el reclamo por el ítem exclusivo de trabajo en discapacidad.

«El Ministro de Salud nos dijo que ese pedido no lo podía manejar, que tenia que ir por otro curso. No compartimos la idea de que él no pueda gestionarlo para que llegue a la legislatura«, dijo Calcagno.

Todavía no hay novedades acerca del levantamiento de las medidas de fuerza. Por lo que, el personal profesional que presta tareas en Adanil seguirá con retención de servicios hasta el lunes.

«Trabajo con niños y adultos con problemas respiratorios. A ellos no les podemos negar el tratamiento. Aún así, hay muchos pacientes que no pueden atenderse por nuestras medidas. Si bien ese parche calmó un poco las aguas para algunos, ya estamos cansados de pelear y no ser escuchados«, concluyó Calcagno