Paro en los registros del automotor este lunes: cómo impacta la medida en Neuquén, Roca y Viedma

El Gobierno anunció la eliminación del 40% de los Registros del Automotor de todo el país y entre los cambios más importantes para los conductores adelantó que ya no se requerirá la cédula azul. Ante la noticia Radio RÍO NEGRO entrevistó al secretario general del sindicato de Registros del Automotor, Martín Lomban, quien señaló que la medida «amenaza 40.000 puestos de trabajo». Cómo impacta la medida en Neuquén, Roca y Viedma.

«Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos» y se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas».

Según informaron desde uno de los dos registros automores en Roca, hasta el momento «se encuentran trabajando con normalidad», ya que no han tenido ninguna información oficial, más allá de lo que se publicó el viernes pasado. Hasta ahora no adherirán a ninguna medida de fuerza. Cuando el hecho esté publicado en el Boletín Oficial, analizarán cómo seguirán. El panorama era similar en Neuquén y Viedma.

Registro del automotor a nivel nacional: ¿Qué dice el sindicato?

El secretario general del sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor, Martín Lomba, indicó a través de una entrevista realizada por Radio RÍO NEGRO que la mayoría de los trabajadores participaron de concursos públicos y que desde hace unos más de cinco meses la situación «era compleja y ahora no pueden afrontar los gastos que supone el registro, por lo cual nuestra fuente de trabajo se ve amenazada».

«Estamos hablando de doce mil trabajadores a nivel nacional y en la actividad seremos alrededor de 40 mil, teniendo en cuenta mandatarios, trabajadores del Estado, de docentes de cooperación y personal específico de correo».

Eliminan cédula azul y las cédulas verdes ya no tendrán vencimiento

Entre los cambios más importantes que anunciaron para los conductores se informó que se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP. Además se eliminará la «cédula azul», a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil y se eliminará el vencimiento de todas las «cédulas verdes».

En este sentido, Lomba señaló que no solo preocupa la situación laboral de los trabajadores, sino también la seguridad jurídica para resguardar la propiedad privada.

Antes, al inicio de la cédula de identificación no tenía fecha de vecimiento y se podía pasar de tutular a titular sin la necesidad de transferirse. Según indicó el referente, esta situación generaba conflictos cuando había un robo o alguna situación administrativa y no se podía ubicar al dueño, por lo que se agregó la fecha de vencimiento a la cédula, pero no corre para el titular. Mientras que los terceros que la utilicen tienen un vencimiento de un año.

«Eso le daba seguridad. La realidad es que no tiene un costo muy elevado. No entendemos cuál es el fin de precarizar lo que es la seguridad de circulación y de propiedad de los bienes», expresó.

La preocupación que debería tener la sociedad argentina, según Lomban, es «quién va a garantizar la seguridad jurídica de las transacciones y quién va a resguardar los bienes. Los registros fueron creados para eso«.

La medida de eliminación de los registros del automotor abarca no solo autos y motocicletas, sino también máquinas agrícolas. «Eso es lo más peligroso», resaltó.

Ahora 40.000 trabajadores estén alertas debido la decisión tomada por el Gobierno de Javier Milei, que amenaza sus puestos de trabajo.

