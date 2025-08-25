Paritaria docente en Río Negro: Educación ofreció un bono para septiembre y Unter lo rechazó

Saludo inicial con cierta molestía porque la delegación ministerial esperó casi una hora a la Unter, que arribó con esa demora. Foto: Marcelo Ochoa.

El ministerio de Educación y Unter volvieron este lunes a la negociación salarial frente al pedido gremial al gobierno provincial de mejorar la pauta julio-septiembre, que el Congreso de la organización consideró «insuficiente».

El 8 de agosto existió un primer encuentro de revisión, pero la representación educativa, encabezada por la ministra Patricia Campos, ratificó que «no era posible» otro ofrecimiento por la escasez de recursos. En esta ocasión, la funcionaria ofreció el pago de 20.000 pesos no remunerativa, por cargo docente y por única vez, que se abonaría en septiembre.

La delegación sindical, que encabezó la secretaria general Silvana Inostroza, rechazó esa propuesta y, directamente, la consideró «pauperrima».

Así, según el criterio gubernamental, la pauta trimestral se mantiene inalterable en el esquema original, que las subas son iguales para agosto y septiembre: 1% mensual y 10.000 pesos por cargo docente (liquidación con criterio Fonid).

En la información gubernamental, se consigna que además se «escucharon distintas inquietudes» por parte del gremio y «al respecto se seguirá trabajando en los distintos temas en el marco de este espacios de diálogo».

Por su parte, la Unter remarcó que la única propuesta de Educación fue el pago de esa «suma fija no remunerativa y por agente de $20.000 para septiembre», que se rechazó por «paupérrima» frente a la «crítica situación económica que atravesamos los trabajadores de educación».

El gremio insistió con otra «convocatoria con un ofrecimiento que dé respuestas a los requerimientos y necesidades de quienes sostenemos el sistema educativo» porque el «salario docente no puede seguir siendo una variable de ajuste, y resulta imprescindible» que Educación «avance hacia una propuesta que dignifique nuestro trabajo, garantice condiciones laborales justas, y esté a la altura de la responsabilidad institucional y del compromiso» que demuestran los trabajadores en las aulas.