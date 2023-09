La protesta de municipales en Senillosa cumple 10 días

Los municipales de Senillosa cumplieron hoy el décimo día de quite de colaboración y asambleas en el municipio en demanda de una recomposición salarial de más de un 60% de incremento, informó el secretario general de ATE Senillosa – El Chocón, Jonatan Valenzuela.

Son aproximadamente una planta de 500 agentes que cobran entre 110.000 (categoria 12 y 14 en adelante) y 132.000 pesos (categoría 24) «que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos», destacó el dirigente gremial.

Detalló que el miércoles hubo una reunión con la jefa comunal que no llegó a un entendimiento, luego de que la protesta llegara incluso a una hora de corte en la ruta 22. «Solicitamos una mesa de diálogo y de trabajo. Recibimos propuestas que no están a la altura de lo que se peticiona; a su vez, pedimos que se llame a la discusión paritaria para iniciar el proceso de discusión del convenio colectivo de trabajo con el sector», dijo.

Recordó que la municipalidad adhirió en abril a la ley provincial en cuanto a la discusión colectiva salarial. «Se peticiona que salgan las actuaciones de la subsecretaria de trabajo, en abrir se adhirió a la ley provincial de discusión colectiva. Desde entonces requerimos a la subsecretaría o al ejecutivo municipal para que salgan las actuaciones», dijo.

Según precisó, desde el Ejecutivo Municipal se ofreció un 15% de incremento no remunerativo y otro 5% después. La asamblea lo rechazó por tratarse de montos «en negro». «Exigimos un 60% de incremento del básico con importes que sean remunerativos. La propuesta fue evaluada como insuficiente por la asamblea y se decidió continuar con el quite de colaboración», sostuvo.

Ante los reclamos por la falta de recolección de los residuos, Valenzuela agregó que aunque cesaran las medidas de fuerza,»los camiones están rotos, no se puede hacer el servicio, es parte de los reclamos de contar con las herramientas de trabajo».

Precisó que un privado estaría cumpliendo la recolección domiciliaria. La jefa comunal se reintegró ayer, dijo Valenzuela y lideró las negociaciones, pero la propuesta no alcanzó para torcer la continuidad del reclamo.

Consultado sobre posibles pases a planta, el dirigente gremial aseguro que «en su momento se pidieron informes al Deliberante, pero no sabemos si es así, hay versiones y no tuvimos la confirmación desde Recursos Humanos. Esta no es una protesta contra el Ejecutivo que se va, son medidas por mejoras salariales de cada trabajador y trabajadora con sueldos que no alcanzan a la canasta básica«, dijo en referencia a las críticas en la localidad por parte de autoridades electas respecto de la actual gestión.