Ley Bases: Aerolíneas Argentinas rechazó las amenazas de gremialistas contra los senadores

Aerolíneas Argentinas repudió las declaraciones del gremialista Edgardo Llano, quién manifestó que iban a “escrachar” a los senadores que voten a favor de la Ley de Bases en el Congreso, cuando viajen por la línea estatal. Desde la firma rechazaron “toda incitación a la violencia”.

En una publicación en la red social X, la empresa manifestó “su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, en las que incitó a escrachar a pasajeros de la compañía”.

“Cualquier tipo de manifestación pública que pueda alentar a la violencia contra otras personas por opinar distinto, sean funcionarios públicos, o cualquier ciudadano, es inadmisible y escapa a los valores de la democracia”, agrega el escrito.

Y concluye sosteniendo que “no puede haber dudas sobre el profesionalismo y el compromiso del personal de Aerolíneas Argentinas con la seguridad en tierra y vuelo. Acciones de este tipo son contrarias a estos principios y solo dañarán la imagen de la compañía y de nuestros trabajadores”.

LA VIOLENCIA NO ES EL CAMINO



Aerolíneas Argentinas manifiesta su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, en las que incitó a escrachar a pasajeros de la compañía. Cualquier tipo de… — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) May 6, 2024

El Gobierno condenó las amenazas de los aeronáuticos contra los senadores que apoyen la Ley Bases

El Gobierno de Javier Milei condenó las amenazas del líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, que advirtió por posibles «escraches» a los senadores que voten a favor de la Ley Bases, cuando viajen por Aerolíneas Argentinas. Este tipo de manifestaciones violentas pueden llegar a ser tipificados como un «delito contra el honor».

“Las amenazas me parece que son de otros tiempos, de una Argentina que ya nadie quiere, que la mayoría no votó, nos tenemos que dejar de hinchar con esto, más hablando de una empresa pública, de Aerolíneas, teniendo en cuenta que muchos argentinos sostienen a la compañía a través del pago de impuestos, y que jamás viajaron en un avión y probablemente no puedan hacerlo”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni.

El malestar del sector aeronáutico se funda en el artículo que habilita la privatización de la aerolínea de bandera. La iniciativa ya tuvo media sanción de Diputados y comenzará a ser debatida en el Senado este semana.

Adorni consideró que las amenazas que hicieron desde APA son “parte del delirio que se vive en el país” y reclamó “condenar el escrache”: “Es una práctica que tiene que desaparecer, no sé si entienden bien cómo funciona una república, con los tres poderes que funcionan de manera independiente, uno de ellos es el Legislativo, la Ley Bases tiene media sanción en Diputados, la discutirán senadores, tenemos que limitarnos a seguir que pasa en el Senado”.

Adorni planteó: “Hay que tener mucho más respeto por los argentinos, por el contribuyente, y dejar de amenazar a un poder que me parece que bastante desprestigiado está, y es un buen momento para dejar que se reivindique, el proyecto lo que hace es desregular, darle más libertad a la gente, e intentar tener una Argentina distinta, que no se hace amenazando, parando, escrachando”, en declaraciones a Delta FM.