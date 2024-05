«El Pacto de Mayo se firmará con o sin Ley Bases», dijo Adorni, previo al tratamiento en el Senado

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni abordó la convocatoria del gobierno de Javier Milei para la firma del Pacto de Mayo con gobernadores a fines de este mes en Córdoba. Adorni afirmó que el objetivo es seguir adelante con la firma del tratado, independientemente de si se aprueba la Ley Bases en la Cámara de Senadores. Subrayó la importancia de la muestra de federalismo y el deseo de avanzar en cambios para el país.

Adorni enfatizó que se estarán evaluando las cuestiones operativas del legislativo respecto a la Ley Bases, pero que los tiempos son ajustados.

«La intención es llegar a la firma del Pacto de Mayo con la ley aprobada, pero de no ser así, se buscará mostrar que gran parte de Argentina está alineada con la necesidad de cambio en la situación actual del país«, dijo. Lo cierto es que, la expectativa del Gobierno es encontrar un consenso en Córdoba, con o sin la Ley Bases.

En otro contexto, Manuel Adorni también respondió a las críticas del exmandatario Alberto Fernández hacia la gestión de Javier Milei. Adorni calificó de desacertadas las declaraciones de Fernández y argumentó: «bastante mal le fue en su guerra contra la inflación». Esta respuesta se sumó a una serie de intercambios verbales entre ambos sectores políticos tras los dichos de un funcionario español del gabinete de Pedro Sánchez.

Además, Adorni se pronunció sobre la declaración del Gobierno argentino respecto al riesgo que enfrentan las mujeres españolas debido a la inmigración ilegal. Concretamente, la periodista extranjera pidió detalles sobre con qué datos se basa el gobierno para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo, a causa de la inmigración ilegal.

«No sé, efectivamente. No quiero contestar algo equivocado. No sé bien de dónde exactamente de quién y dónde surge la base de esa definición, ¿por qué no le dejás datos tuyos a nuestro subsecretario de Prensa y ahora en un ratito te lo contestamos gustosamente?», respondió Adorni.

Por último, Adorni abordó la temática de la «batalla cultural», señalando un cambio en el significado de ciertos términos en el discurso político. Según el funcionario, las palabras como «achicar el Estado», «liberalismo», «desregulación» y «empresarios» ya no son consideradas negativas, mientras que «precios cuidados», «el Estado presente» y «donde hay una necesidad, nace un derecho» están pasando a ser mal vistas en ciertos círculos.

Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Elon Musk, el presidente de la FIFA y multinacionales

A su vez, el vocero confirmó que el Jefe de Estado disertará en Los Ángeles, Estados Unidos, alrededor de las 17 (hora argentina) en el marco de la conferencia anual del Instituto Milken.

Concluida esa actividad, mantendrá reuniones con inversores de algunas de las multinacionales más importantes del mundo, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el director ejecutivo de TESLA, el empresario Elon Musk.

«El presidente Milei tendrá a las 18:30 una reunión con inversores de algunas de las empresas más importantes del mundo como Exxon, Chevron, IBM y Blackstone, con el objetivo de intentar atraer inversiones a la Argentina», sostuvo.

Además, entre las 18:45 y las 19 se va a reunir con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para dialogar sobre el esquema de financiación que hoy tienen los clubes de fútbol en la Argentina.

“A las 20:45 mantendrá una reunión con el director ejecutivo de TESLA, el empresario Elon Musk”, cerró.