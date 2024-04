Masivas expresiones de repudio al ajuste en el abrazo al parque Nahuel Huapi

Los trabajadores del parque nacional Nahuel Huapi que mantienen una larga pelea contra el ajuste y los despidos en ese organismo recibieron hoy un fuerte respaldo de la comunidad local, que participó de un abrazo a la intendencia.

Trabajadores de Parques de todas las áreas, referentes de organizaciones sociales, sindicales, empleados de la Cnea, de la UNCo, trabajadores de turismo y vecinos de la ciudad solidarios con el reclamo acudieron a la convocatoria.

Una de ellas fue Marina Martínez, una mujer de 80 años, que trabajó durante largo tiempo en la limpieza del hotel Huaiquil en isla Victoria, y no dudó en sumarse al abrazo con una bandera argentina. Dijo que durante los 18 años que trabajó en la isla trabó un vínculo muy estrecho con el parque y por eso entiende que hay que defenderlo. “El parque nacional es Argentina y no vamos a dejar que se lo lleven, por eso vengo a dar una mano”, dijo Martínez.

Justamente el delegado sindical de ATE Marcelo Rojas aseguró que la intención del abrazo fue buscar la solidaridad “de las vecinas y vecinos que entienden que Bariloche está rodeada del parque, y que el parque es un factor esencial para el turismo y para la generación de trabajo”.

Señaló que la exigencia desde el sindicato es que se reviertan los cinco despidos impuestos el mes pasado en Bariloche -como ya lo consiguieron en Lanín-, y que el organismo a nivel nacional abandone el plan de aplicar más reducciones. “Se habla de 350 despidos más antes de junio en todo el país y no podemos aceptar eso -dijo Rojas-. En Parques falta personal, no sobra”.

Comunicó que desde el sindicato tienen pedida una reunión con el directorio nacional de la APN que podría concretarse la próxima semana, para llevar su planteo a un ámbito donde hasta ahora no fueron escuchados.

Campaña extendida

El abrazo, aseguró Rojas, es una etapa más de la campaña que iniciaron ya desde diciembre, con varias movilizaciones y actos en conjunto con trabajadores de otros organismos del Estado, también afectados por despidos y reducciones.

La actividad de ayer tuvo como epicentro el tradicional edificio de la intendencia del parque Nahuel Huapi, sobre la calle San Martín, y tuvo su costado festivo, con la participación de músicos locales, y también con contenidos didácticos, ya que los chicos que estuvieron presentes -muchos con sus padres- pudieron jugar con títeres y realizar dibujos de animales emblemáticos del parque, para usarlos luego como máscaras.

Marina Martínez tiene 80 años, trabajó varias temporadas en la isla Victoria, y quiso estar presente. (foto: Marcelo Martínez)

“Sin trabajadores no hay cuidado de especies amenazadas, no hay combate de incendios forestales, no hay educación ambiental”, decían algunos de los carteles. Otros advertían que la conservación de la naturaleza “no es un gasto, es inversión”. En el abrazo estuvieron presentes, entre otros, los exintendentes del parque Juan Salguero y Horacio Paradela, renunciado hace pocos días.