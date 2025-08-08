Municipales de Bariloche firmaron nueva paritaria: nadie ganará menos de 1.350.000 pesos

El gobierno municipal de Bariloche cerró con el Soyem la paritaria salarial para los próximos seis meses, que contempla aumentos ajustados de acuerdo al índice de precios al consumidor para la Patagonia, medido por el Indec, más otras mejoras relacionadas con el adicional por “refrigerio”, el reconocimiento de títulos y la “movilidad horizontal” de la carrera administrativa.

El salario inicial de bolsillo para el agente municipal de la categoría más baja, sin antigüedad, rondará los 1.350.000 pesos, según señaló el secretario adjunto del Soyem, Juan Ivanisevich.

A diferencia de lo ocurrido en febrero pasado, esta vez la paritaria fue breve y no hubo mayores conflictos. El viernes pasado los trabajadores habían definido en asamblea la solicitud que sus dirigentes llevarían a la mesa del martes con el Ejecutivo, y allí alcanzaron un acuerdo “relámpago”, con los puntos y definiciones que quedaron formalizadas ayer en la secretaría de Trabajo.

Hace seis meses la negociación salarial fue más prolongada, hubo contraofertas y varias asambleas gremiales, movilizaciones y amagues de iniciar una retención de servicios, hasta que el gobierno aceptó adoptar el IPC Patagonia como pauta de aumento, que a lo largo del semestre fue ligeramente superior al IPC general.

Según el dirigente del Soyem, ahora las partes convinieron en que el resultado fue positivo y debían mantener ese parámetro. Los trabajadores habían votado reclamar la continuidad de los aumentos por inflación regional, más un plus extra del 3% escalonado en el semestre, que el gobierno no concedió.

A cambio hubo otras mejoras que Ivanisevich consideró “compensadoras”. El ajuste en el refrigerio, calculó, representa un aumento en los salarios del 1,5%. El relacionado con los títulos no lo cuantificó pero también significa un beneficio extra que alcanza a casi todos los trabajadores, especialmente a los que tienen títulos terciarios que no estaban suficientemente reconocidos.

El tercer ítem está vinculado a las capacitaciones cumplidas en el último año y requiere una revisión “agente por agente”. También derivará en mejoras para un 70% de los trabajadores.

Vínculo complicado

Ivanisevich dijo que el acuerdo paritario es “un logro importante” porque consolida incrementos salariales para el conjunto de los trabajadores que no pierden con la inflación, y que se traducen en pequeñas correcciones en los haberes “todos los meses”. Según el sindicalista, el municipio de Bariloche paga buenos salarios, en comparación con otras áreas del Estado, y consideró que no podría ser de otro modo porque se trata de “una ciudad rica, aunque mal administrada”.

El resultado de la negociación salarial llegó sin confrontaciones y contrasta con lo que ocurre en otros campos de la relación entre el Soyem y el intendente Walter Cortés, quien busca desde hace meses la forma de eliminar el pago de salarios a los sindicalistas con licencia. No pudo hacerlo por ordenanza y ahora aspira a que los ciudadanos avalan su iniciativa mediante un referéndum.