Municipales de Viedma cierran el año con 2,8% de aumento y bono de 350.000 pesos

Los trabajadores municipales de Viedma acordaron una suba salarial del 2,8% para el presente mes y recibirán «un bono navideño» de 350.000 pesos, dividido en dos partes.

Este martes se realizó la última reunión del año de la Mesa de la Función Pública, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios Soyem, ATE y UPCN; donde se selló el acuerdo.

Para el presente mes se estableció un aumento del 2,8%, «acumulativo sobre el básico y hora cátedra» para todas las categorías y docentes municipales, de acuerdo a lo plasmado en el acta de la quinta reunión del año.

Además, todos los trabajadores recibirán un bono de 350.000 pesos: la primera parte de 200.000 se hará efectiva el 19 de este mes, junto con el aguinaldo; y la segunda de 150.000 el 16 de enero.

Las bonificaciones funcionales también tendrán un aumento del 2,8%, se igualarán los valores de Anses de noviembre de este año en las asignaciones familiares y se aplicará la última cuota de recomposición salarial»incorporando una suma fija al básico del mes de diciembre de 2025 a partir de la categoría 6″.

Por último, las partes acordaron que luego de publicada la inflación de enero «la misma se reconocerá automáticamente y será de aplicación retroactiva como acuerdo salarial a partir del mes de febrero».