Paritaria en Río Negro: Cuándo y cómo será el pago «conciliatorio» ofrecido a los gremios

La nueva oferta salarial del Gobierno de Río Negro se completó este martes con el compromiso de un pago, por única vez, de una suma equivalente al aumento cobrado por planilla complementaria en octubre, que después se descontó con la liquidación de noviembre.

Ese monto correspondía a un 10% de aumento pactado en la pauta del 2022 y su retención derivó en un conflicto con la UnTER, que tiene otra interpretado de lo acordado. Esa reiterada petición del gremio docente, incluso judicializada, será finalmente saldada con esa devolución, pero será extensiva a la totalidad de los estatales del Ejecutivo, a pesar de que ATE y UPCN no habían reclamado porque el acta de la Función Pública aludía claramente que esa suba del 10% de octubre era un adelanto.

Esa restitución “es un gran logro de UnTER”, resaltó su secretaria general, Silvana Inostroza, concluida la paritaria.

En su ofrecimiento, los funcionarios expresaron que el monto se abonará con los sueldos de marzo y será un “adicional no remunerativo, no bonificable y de carácter excepcional”, a “solo efecto conciliatorio” y no “implica reconocer hecho o derecho alguno”. Incluso reiteraron su postura que ese incremento del 10% en octubre se trato de un adelanto de los haberes de noviembre.

Además, en la Función Pública, el Gobierno aceptó el reclamo de ATE de un incremento del 100% de las asignaciones familiares, resaltando su diferencia con la escala nacional de la Anses. Los nuevos valores también se aplicarán con las remuneraciones de marzo.

En el turno del lunes, en la paritaria docente y en el Consejo de la Función Pública, los gremios ya habían recibido dos “correcciones” por parte de los funcionarios al ofrecimiento original: una pequeña modificación en el porcentaje de la suba para febrero (del 5,6% al 6%) y una rectificación en el esquema de revisión, puntualmente se desechó la posibilidad del repaso solo si la inflación superaba en un 6% a la pauta y se retomó el seguimiento con reuniones trimestrales, programadas para mayo, agosto, noviembre y enero del 2024 .

Con el cambio del porcentaje de febrero, el incremento total de los haberes llegará al 87,42%.

La paritaria docente finalizó pasada las 20 y la conducción de la UnTER se retiró con una propuesta, que las asambleas analizarán entre este miércoles y jueves para el Congreso del viernes 10, que será en San Antonio.