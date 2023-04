Paritarias en Río Negro: Cómo quedarán los salarios mínimos con los próximos aumentos

Con la última propuesta salarial, las remuneraciones mínimas de los estatales de Río Negro tendrán subas del 31% al 40% en el primer cuatrimestre cuando cobren sus haberes de abril, con aumentos de un 16%.

Es cierto, también, que esa modificación comprenderá un período mayor, pues el ofrecimiento de la Provincia no prevé incrementos para mayo.

Ayer, UPCN aceptó la oferta por “las condiciones extremas del trabajador” mientras que la Unter reúne hoy a su Congreso en Luis Beltrán para su respuesta, que -hasta ahora- se caracterizó por los rechazos y un plan de lucha.

ATE prevé su resolución mañana en un Plenario, previo al Congreso que el jueves se reunirá en Villa Regina.

En una nota enviada a la titular de la Función Pública, Liliana Arriaga, UPCN formalizó su aceptación mientras insistió que la “escalada inflacionaria, que lejos está de decrecer y que pulveriza el poder adquisitivo de los ingresos” entonces insta al gobierno provincial a “la convocatoria para un consenso mayoritario” donde la dirigencia política, los gremios, los empresarios y distintas instituciones contribuyan con “la reparación de la profunda y recurrente crisis en la que estamos inmersos”.

Según las proyecciones gubernamentales para los principales escalafones, los haberes mínimos de abril en el Poder Ejecutivo quedarían de la siguiente forma con las subas del 16%(8% de abril y 8% de mayo):

– Docente: La remuneración para el maestro de grado, sin antigüedad, será 178.968 pesos en abril/mayo. Su equivalente de enero fue de 131.399 pesos. En este caso, la variación superaría el 36% para el período enero-mayo.

– Agente 1844: El próximo haber de la categoría 1 alcanzará los 164.501 pesos mientras que el pago de enero fue de 125.000 pesos. Su suba porcentual sería del 31,6%. Un dato de la liquidación de abril: se abonarán los 40.000 pesos por Indumentaria, por única vez.

– Profesional Ley 1844: Un empleado profesional que se inicia -categoría 12 -percibirá 243.313 pesos cuando esa remuneración en enero fue 184.903 pesos.

– Policía: El agente policial, escalafon Seguridad y con vivienda, cobrará 205.598 pesos. En relación a los 147.062 pesos de enero, el alza rondará el 40%. En abril, el inicial policial, sin vivienda, tendrá un pago de 189.373 pesos. El ingreso inicial en el escalafón Técnico o Profesional estará en los 139.741 pesos o 158.304 pesos, respectivamente.

– Salud Ley 1904: Una enfermera, grado 1, carga de 40 horas (categoría 31) tendrá un pago de 180.585 pesos en la liquidación de abril.

Por su parte, anoche, las 18 seccionales de Unter analizaban grillas salariales de abril y, además, otros puntos de la propuesta gubernamental. Cada asamblea fijaba un mandato para el Congreso de hoy, que determinará si se continúa o no con su plan de lucha, que puso en marcha con el inicio del ciclo escolar y sumó 16 días de paro.

El debate será -nuevamente- intenso por las continúas diferencias internas del gremio, pero también es cierto que ya es innegable el impacto en los docentes por la continuidad de la medida y su consecuente merma en el acatamiento.

En los haberes de marzo, Educación descontó dos días de paros aunque la retención se compensó con el pago anual de la ayuda escolar. Ese adicional no se abonará en abril y siempre se mantiene el riesgo de otro descuento, a pesar de que Educación no lo formalizó en el acta paritaria para no exasperar los ánimos antes del Congreso y no hacerle más compleja la tarea a la conducción sindical.

El ofrecimiento de Educación incorpora el “ pago con abril para quienes aún no cobraron del 10% que fuera otorgado oportunamente como anticipo de los haberes de noviembre”. Esta restitución si fue cancelada en marzo para los maestros que informaron de su asistencia en ocasión de los paros.

La paritaria docente y la omisión de los paros

Los anunciados descuentos de las jornadas de paros de Unter fue superficialmente formalizado por Educación en el acta de la paritaria docente, a pesar de las declaraciones previas de los funcionarios que en las remuneraciones de abril se liquidarían “ocho días injustificados”.

Según el escrito de la paritaria del viernes, la delegación de Educación planteó que la “liquidación de abril se encuentra en curso, como también, el procesamiento de los datos del registro de asistencia de página institucional”. Se indica además que “se contabilizan once asistencias, de las cuales, ocho corresponden al período de conciliación obligatoria no acatada, que serán contempladas en sucesivas liquidaciones salariales”.

No figura ninguna precisión en ese sentido.

En otra parte, Educación adelanta de su “determinación de diseñar e implementar un esquema integral de acciones para dar respuestas ante ese escenario, a los efectos de incrementar los tiempos escolares, incorporar nuevas instancias y diferentes formatos pedagógicos, generar nuevas y diversas experiencias para la enseñanza, los aprendizajes y la intensificación de saberes, reformular el calendario escolar, entre otras posibles”.

Completa que ese “necesario fortalecimiento” en un escenario donde “aún se evidencian consecuencias de la pandemia” y la “coyuntura educativa” en Río Negro.