Paritarias en Río Negro: la nueva oferta a UPCN y ATE contiene montos mayores y bonificables

El gobierno provincial mantuvo su oferta de una pauta trimestral, con mayores sumas fijas a las ofrecidas y, además, con su liquidación bonificable.

A la reunión de la Función Pública, encabezada por la secretaria Tania Lastra, concurrieron el paritario Marcelo Vidal por UPCN y la secretaria de Formación de ATE, Silvina Elgueta. También participaron Natalia Crociati y Agustín Rios, que son secretarios de Hacienda y de Coordinación.

Tras el cuarto intermedio, Lastra planteó una escala de subas mensuales de $50.000, $60.000 y $70.000 para julio, agosto y septiembre, y esas sumas serán bonificables.

Esta propuesta incrementa en $ 20.000 a la planteada el lunes por los funcionarios y, también, incorpora que su liquidación será bonificable.

En su gacetilla, ATE resaltó que se tratan de aumentos “de $150.000, $180.000 y $210.000 para el trimestre”, que “tienen carácter bonificable e impactan en los ítems zona desfavorable y antigüedad”.

También, UPCN valoró el ofrecimiento y resaltó la condición de bonificable, considerando que el gremio «finalmente fue escuchado».

El titular de ATE, Rodrigo Vicente afirmó que “hemos logrado una considerable mejora en la propuesta al aumentarse no solo la cantidad de las sumas ofrecidas sino también su calidad, permitiendo que el carácter bonificable ahora impacte en rubros salariales importantes y se evite un exagerado achatamiento de la pirámide de ingresos. También se han considerado preocupaciones que tenían que ver con las necesidades que manifestaba el recurso humano del sector salud”.



“Que sea trimestral nos permite tener a los estatales cierta previsibilidad, si bien deberemos quedar atentos a la evolución que muestre la inflación en los próximos períodos”, afirmó Vicente, que dijo que el ofrecimiento será analizado el lunes por los cuerpos orgánicos de la organización.

También la información del gremio indicó que “el Ejecutivo propuso para el sector Salud un incremento del 10% sobre la bonificación para no médicos de la ley 1904 y del 15% para médicos, porcentajes que serán calculados sobre la asignación básica bruta. Por otro lado, se estipuló un 50% de incremento en la compensación full time en los mismos agentes”.



Agrega que se demandó seguir con “el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables” mientras “reclamó el aumento de todos los adicionales y horas suplementarias para porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a través de horas cátedra, aumento de guardias y del plus operador para la SeNAF y Desarrollo Humano y solicitó la regularización de las recategorizaciones adeudadas en todos los sectores de la administración pública”.

Por su parte, en su comunicado, UPCN indicó que «mantuvo su coherencia y finalmente fue escuchada», recordando su pedido «constante que el aumento sea bonificable», lo cual, «habla de nuestra coherencia, prolijidad y responsabilidad en el reclamo».

Remarcó que la oferta de «pagar sumas bonificables es un inicio de acuerdo sobre los términos que desde UPCM hemos venido solicitando y esperamos que el gobierno sea prolijo para llevar adelante nuestras negociaciones». Agrega del compromiso del gobierno de seguir con el traspaso de las «sumas fijas de octubre del 2023».