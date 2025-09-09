Paritarias salariales de Río Negro: ATE aceptó la oferta, UPCN la rechazó y Unter sigue negociando este martes

El Plenario de ATE aceptó pero pidió fecha del pago del bono y cuándo se negociará el último trimestre. Foto: Gentileza.

ATE aceptó anoche el ofrecimiento salarial del gobierno provincial para los haberes de septiembre, fijando algunos condicionamientos, y UPCN mantuvo la oposición por su negativa a las “sumas no remunerativas”, que además no “concuerdan con la realidad”.

Unter y el ministerio de Educación no cerraron todavía su negociación, que retomarán este martes a partir de las 14.

El Plenario del gremio estatal, que conduce Rodrigo Vicente, avaló la propuesta de un bono y sumas fijas con el requerimiento de que la administración provincia precise el «día exacto de la complementaria donde se pagará el bono y que se fije fecha de la paritaria para discutir el próximo trimestre”.

Este lunes, el gobierno rionegrino formalizó propuestas en las paritarias para los haberes de septiembre. En el Consejo de la Función Pública, la oferta para estatales de los regímenes de las leyes 1844 y 1904 se conforma con una escala de sumas fijas, entre los 20.000 y los 40.000 pesos, y un bono por única vez de 30.000 pesos.

La paritaria docente continuará este martes, a partir de las 14. Foto Gentileza.

El ofrecimiento a la Unter se circunscribió al bono y Educación defendió el plan trimestral julio-septiembre, que ya liquidó en los dos primeros haberes, a pesar de que el gremio declaró “insuficiente”. Esa pauta para septiembre establece un 1% y 10.000 pesos por cargo docente.

La insistencia sindical abrió una revisión del gobierno y, por eso, se pasó a un cuarto intermedio y la paritaria docente seguirá este martes, a partir de las 14.

Simultáneamente, Asspur protestó en el exterior de la Función Pública, reclamando que ese gremio de los hospitalarios sigue sin integrarse a la paritaria del sector.

En ese debate, la representación gubernamental se integró con las secretarias Tania Lastra (Función Pública), Natalia Crociatti (Hacienda) y Agustín Ríos (Gobierno) mientras que a ATE lo representó Vicente y Mónica Miranda por UPCN.

En junio, los funcionarios habían cerrado subas para el período junio-agosto, con sumas fijas que concluyeron el último mes con valores de los 20.000 a 30.000 pesos. En su momento, ATE convalidó esa pauta, pero no fue aceptada por UPCN.

Ese diseño finalizó con agosto y, por eso, ayer se retomó la discusión, que el gobernador Alberto Weretilneck había adelantado que se limitaría a septiembre y que después se plantearía un acuerdo para el último trimestre.

En ese contexto, Lastra abrió la paritaria con un bono de 25.000 pesos, y montos fijos de 20.000 pesos, 25.000 pesos y 30.000 pesos, según la habitual escala por categorías de las leyes 1844 y 1904.

No fue aceptada por ATE ni por UPCN entonces la administración provincial mejoró luego los montos, concluyendo en subas para septiembre de 20.000 pesos, 30.000 pesos y 40.000 pesos, con el pago extraordinario en 30.000 pesos para depositarlo antes de finalizar este mes.

Por su parte, el diseño del gobierno en los incrementos en adicionales de “riesgo médico y no médico” sea del 68,45% en tres meses, con cuotapartes del 22,8% cada una; y subas de un 6% en el valor guardia del personal de la ley 1904, a partir de septiembre y de un 2% por mes.

Los gremios del Consejo se fueron para cumplir con sus evaluaciones. Unter volverá hoy, a las 14, para seguir discutiendo.