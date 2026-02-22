Paro de controladores aéreos: el cronograma de protestas que afectará los vuelos en los próximos días

Viajar en el cierre de las vacaciones de verano será un desafío logístico. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó el inicio de una serie de paros que afectarán las operaciones en todos los aeropuertos del país, incluidos Neuquén y Bariloche.

La medida comenzará este lunes 26 de febrero tras el fracaso de las negociaciones paritarias.

Durante las ventanas de protesta, no se autorizarán despegues ni se recibirán planes de vuelo, lo que impactará directamente en el cumplimiento de los horarios de las aerolíneas comerciales.

Cronograma de paros: día por día y horarios afectados

El sindicato diseñó un esquema de retención de tareas que varía según el día y el tipo de vuelo:

Lunes 26 de febrero: De 15:00 a 18:00 (Afecta a toda la aviación).

De (Afecta a toda la aviación). Martes 27 de febrero: De 19:00 a 22:00 (Afecta a toda la aviación).

De (Afecta a toda la aviación). Miércoles 28 de febrero: De 13:00 a 16:00 (Solo aviación general y vuelos no regulares).

De (Solo aviación general y vuelos no regulares). Jueves 1 de marzo: De 09:00 a 12:00 (Afecta a la aviación comercial regular nacional).

De (Afecta a la aviación comercial regular nacional). Viernes 2 de marzo: De 05:00 a 08:00 (Afecta a los despegues de toda la aviación).

Quedan exceptuados de la medida los vuelos sanitarios, de emergencia, traslados humanitarios y vuelos de Estado.

¿Qué pasa con los vuelos en la región?

Para los pasajeros que operan desde el Aeropuerto de Neuquén o Bariloche, se recomienda chequear el estado del vuelo directamente con la aerolínea (Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSmart) antes de salir hacia la terminal.

Si bien los controladores garantizan servicios esenciales, las tres horas de cese de actividades suelen generar demoras que se arrastran durante el resto de la jornada, afectando incluso los aterrizajes programados fuera de la ventana del paro.

Desde ATEPSA aseguran que agotaron todas las instancias de diálogo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). «Pasaron 20 días desde el fin de la conciliación obligatoria y no tuvimos una propuesta seria de recomposición salarial», explicaron.

El próximo martes habrá una asamblea para definir si las medidas se profundizan de cara a la segunda semana de marzo.