Paro de controladores aéreos: lanzaron el cronograma de protestas, ¿peligran los vuelos a Neuquén y Río Negro?

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lanzaron un nuevo cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos. Si bien la situación puede cambiar en el transcurso de la semana, existen probabilidades de que se compliquen los vuelos en Neuquén y Río Negro.

El gremio publicó un cronograma de paro que se extenderá a lo largo de cinco jornadas entre el 26 y el 2 de marzo de 2026. Según lo informado, se harán paros con franjas horarias escalonadas que afectarán los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Paro de controladores aéreos: el comunicado y el cronograma

La medida fue definida como «legítima acción sindical» por el gremio de controladores aéreos y según lo informado, responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), tras el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.

Atepsa informó que la protesta restringirá exclusivamente la autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso. Serán varios días en los que probablemente se registrarán demoras o reprogramaciones de algunos servicios, a excepción de las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento.

El cronograma compartido detalla que las fechas y horarios a tener en cuenta son los siguientes:

El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.

El viernes 27, se implementará misma modalidad de 19 a 22 .

. El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16 .

. El domingo 1, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12 .

. El lunes 2 nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.

Las medidas señaladas como «toda la aviación» incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; los días destinados a «aviación general y no regular» comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la «aviación comercial regular con destino nacional» impacta sólo en vuelos regulares dentro del país.

Conflicto entre Atepsa y EANA

El conflicto entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses. El mismo combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

En agosto del 2025 las partes habían acordado un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas. Sin embargo, la reanudación de asambleas más paros en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo que dictó la conciliación obligatoria.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recordó que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, lo que limita el alcance de las medidas de fuerza sindical. Según la normativa vigente, el sindicato sólo puede anunciar paros con al menos cinco días de antelación y sin afectar más del 45% de las operaciones.

