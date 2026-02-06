Paro en aeropuertos este lunes 9 de febrero de 2026: advierten que habrá demoras y piden reprogramar vuelos

El sistema aeroportuario nacional se enfrenta a una inminente parálisis operativa. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó la ejecución de un paro general de actividades que entrará en vigencia desde las 00:00 del próximo lunes 9 de febrero de 2026. No se descarta que antes exista un llamado a conciliación obligatoria por parte de la secretaría de Trabajo de Nación.

La medida fue ratificada tras una asamblea realizada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y afectará de manera directa los servicios de control, administración y fiscalización en todas las terminales del país, tanto las gestionadas por Aeropuertos Argentina como por el Estado.

Según informaron desde el gremio, el cese de tareas impactará con fuerza en los vuelos programados, especialmente en la franja matutina, momento de mayor congestión.

«Intransigencia» y recortes

El conflicto escaló debido a lo que el sindicato define como una «acefalía de instancias de mediación». Marcelo Belelli, Secretario General de ATE-ANAC, apuntó directamente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por la «intransigencia extrema» y el estancamiento del diálogo.

El nudo del reclamo radica en una denuncia por recortes salariales compulsivos aplicados sobre haberes que ya habían sido liquidados, vulnerando acuerdos previos.

«No hemos tenido ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo, por ende se mantiene el paro», sentenció Belelli.

Los puntos clave del reclamo son:

Recomposición urgente de la escala salarial frente a la inflación.

Anulación de los descuentos aplicados unilateralmente.

Garantías sobre las condiciones de seguridad operativa en las terminales.

Impacto y recomendación a pasajeros

Ante la certeza de la medida de fuerza, y sin señales de que la Secretaría de Trabajo dicte una conciliación obligatoria de última hora, el gremio emitió una advertencia operativa.

Desde ATE-ANAC avisaron a toda la comunidad y «a las compañías aéreas para que puedan reprogramar los vuelos que se van a ver afectados», con el objetivo de evitar el colapso de pasajeros varados en las salas de embarque durante el inicio de la semana.