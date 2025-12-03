Paro universitario en Neuquén y Río Negro: clase pública y pedido de justicia por Juan Caliani, las actividades confirmadas

Los gremios docentes universitarios están llevando a cabo una jornada de lucha que implicó el paro de actividades en distintas universidades nacionales. La medida inició el lunes 1 y se extenderá hasta el 6 de diciembre. En Neuquén y Río Negro ya confirmaron actividades para este viernes.

Los gremios docentes Adunc y Conadu convocaron a un «paro nacional de una semana» ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y para rechazar la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Paro universitario en Neuquén y Río Negro: la actividad confirmada de este viernes

La medida abarca las universidades nacionales y públicas de todo el país por lo que en estos días se estuvieron realizando distintas actividades. En este sentido en la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro comunicaron que este viernes 5 se llevará a cabo una medida unificada

Desde el gremio Adunc lanzaron una convocatoria a la comunidad para participar de una clase pública en defensa de la Universidad y en «exigencia de Justicia Reparadora por Juan Caliani». La misma se hará en la explanada de la Ciudad Judicial ubicada en las calles Leloir y Entre Ríos a las 9.30.

«Esta semana de paro nacional docente coincide con la segunda semana de audiencias en el juicio de cesura por el asesinato de nuestro querido estudiante, Juan Caliani», comunicaron y explicaron que por este motivo, decidieron acompañar a la familia Caliani con la actividad.

Juicio de cesura por el crimen de Juan Caliani. Foto: Mati Subat

«En un mundo justo Juan estaría acá, recorriendo aulas y pasillos, acompañando la lucha docente, agitando y trabajando profesionalmente como periodista comprometido, levantando las banderas que siempre llevó, no sólo ante cualquier injusticia, sino también en defensa de la Educación Pública, de la Universidad para todos y todas. Así lo conocemos, lo conocimos y por ello este viernes, en el marco del paro de la docencia universitaria del país encontramos esta forma de confluir en dos grandes luchas: la de seguir visibilizando la lucha por la Universidad Pública y acompañar a la familia de Juan en el pedido de ¡Justicia Reparadora por El Cali!», concluyeron en la convocatoria.