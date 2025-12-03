ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Gremios

Paro universitario en Neuquén y Río Negro: clase pública y pedido de justicia por Juan Caliani, las actividades confirmadas

Los gremios docentes realizan una protesta en rechazo a la reforma laboral y en pedido de recomposición salarial que coincide con la segunda semana de audiencias en el juicio por el asesinato del joven periodista y estudiante, por ello decidieron unificar actividades. "En un mundo justo Juan estaría acá acompañando la lucha", expresaron.

Redacción

Por Redacción

Paro universitario en Neuquén y Río Negro. Foto: Ceci Maletti

Paro universitario en Neuquén y Río Negro. Foto: Ceci Maletti

Los gremios docentes universitarios están llevando a cabo una jornada de lucha que implicó el paro de actividades en distintas universidades nacionales. La medida inició el lunes 1 y se extenderá hasta el 6 de diciembre. En Neuquén y Río Negro ya confirmaron actividades para este viernes.

Los gremios docentes Adunc y Conadu convocaron a un «paro nacional de una semana» ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y para rechazar la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Paro universitario en Neuquén y Río Negro: la actividad confirmada de este viernes

La medida abarca las universidades nacionales y públicas de todo el país por lo que en estos días se estuvieron realizando distintas actividades. En este sentido en la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro comunicaron que este viernes 5 se llevará a cabo una medida unificada

Desde el gremio Adunc lanzaron una convocatoria a la comunidad para participar de una clase pública en defensa de la Universidad y en «exigencia de Justicia Reparadora por Juan Caliani». La misma se hará en la explanada de la Ciudad Judicial ubicada en las calles Leloir y Entre Ríos a las 9.30.

«Esta semana de paro nacional docente coincide con la segunda semana de audiencias en el juicio de cesura por el asesinato de nuestro querido estudiante, Juan Caliani», comunicaron y explicaron que por este motivo, decidieron acompañar a la familia Caliani con la actividad.

Juicio de cesura por el crimen de Juan Caliani. Foto: Mati Subat

«En un mundo justo Juan estaría acá, recorriendo aulas y pasillos, acompañando la lucha docente, agitando y trabajando profesionalmente como periodista comprometido, levantando las banderas que siempre llevó, no sólo ante cualquier injusticia, sino también en defensa de la Educación Pública, de la Universidad para todos y todas. Así lo conocemos, lo conocimos y por ello este viernes, en el marco del paro de la docencia universitaria del país encontramos esta forma de confluir en dos grandes luchas: la de seguir visibilizando la lucha por la Universidad Pública y acompañar a la familia de Juan en el pedido de ¡Justicia Reparadora por El Cali!», concluyeron en la convocatoria.


Temas

Juan Caliani

Neuquén

Paro Universitario

Río Negro

Universidad Nacional del Comahue

Los gremios docentes universitarios están llevando a cabo una jornada de lucha que implicó el paro de actividades en distintas universidades nacionales. La medida inició el lunes 1 y se extenderá hasta el 6 de diciembre. En Neuquén y Río Negro ya confirmaron actividades para este viernes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios