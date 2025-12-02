Protestas de gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral: ¿qué pasa en Neuquén y Río Negro?

Distintos gremios estatales, movimientos sociales, piqueteros y sectores del peronismo anunciaron medidas de fuerza ante la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei. Se espera la movilización masiva en AMBA y en varias capitales provinciales.

El jueves 4 de diciembre se realizará una asamblea en la Plaza Belgrano de la ciudad de La Plata para organizar los reclamos. Estarán presentes la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.

Sobre la situación del gobierno, el Sindicato de economía popular trabaja en un informe sobre el debate público, donde afirmaron una “revisión histórica sobre la composición de la clase trabajadora en la Argentina, sus distintos procesos de transformación”. El trabajo constará en la situación laboral actual de gran sector trabajador, cuya cantidad estima las 8.800.000 personas.

La causa justificada de la marcha, según se informó desde la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) “al ajuste, la caída de ingresos, la desprotección social y el avance de la reforma laboral”, que impulsa el Gobierno para este fin de ciclo de 2025.

Protestas contra la reforma laboral: fechas, propuestas y qué pasa en Neuquén y Río Negro

Las jornadas de lucha de diciembre tienen fecha de inicio el 9 o 10 de diciembre según la UTEP. El secretario general de la organización, Alejando Gramajo, confirmó los motivos de la medida: «El eje va a estar puesto en los temas sociales y en los problemas vinculados al trabajo, la cuestión alimentaria y el avance del narcotráfico y los tranzas en el territorio”.

Desde la organización mencionan que la situación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y el incremento inmediato del Salario Social Complementario deben tratarse para evitar un conflicto social mayor.

Gramajo señaló que las protestas de diciembre también buscarán darle un mayor enfoque en la situación critica de sectores vulnerables y demás carencias vividas por los ciudadanos: “Vamos a poner el foco en el congelamiento del Salario Social Complementario, que quedó en 78 mil pesos desde que asumió el gobierno de Javier Milei» asentó el secretario.

La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, mencionó que el Gobierno de Javier Milei está en contra de las personas con discapacidad y jubilados: “Las agresiones de Javier Milei van hacia los sectores que más ayuda necesitan, y ahora van con un ajuste a la asignación universal y salario familiar.

Saravia agregó que Milei está sirviendo a Donald Trump y que actúa en contra del avance de la Argentina: “Milei y Sandra Pettovello (Ministra de Capital Humano) le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump y a los sectores económicos que no quieren que seamos un país con producción y desarrollo soberano. Seguiremos denunciando el saqueo y la destrucción que significa priorizar la timba financiera por sobre la salud, la educación y los derechos constitucionales” sentenció la dirigente.

Si bien no se precisaron más detalles de las actividades que se llevarán a cabo, informaron que será una protesta de lucha nacional por lo cual aún se están evaluando que las medidas se repitan tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro.

Movimientos sindicales anunciaron protestas por la reforma laboral: las demandas solicitadas

Los representantes sindicales rechazaron cualquier modificación que vuelva a incursionar en puntos que la Justicia Laboral ya declaró inconstitucionales en virtud del DNU 70/23. Ante esto reafirmaron la necesidad de sostener una estrategia de unidad y articulación tanto en el Congreso como fuera de él, para confluir en un esfuerzo común.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunció un plan de lucha con reclamos y protestas conjuntas con movilizaciones sociales. Esto se sumaría a paros escalonados y presentación de contrapuesta técnica pública.

Las demandas presentadas al Gobierno de Javier Milei son: