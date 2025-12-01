Una semana de paro universitario en Neuquén y Río Negro: docentes rechazan la reforma laboral y piden recomposición salarial

Las universidades de Neuquén y Río Negro ingresaron en lo que será una jornada de lucha por parte del gremio docente. Según informaron, este lunes comenzará un paro que se extenderá durante los próximos días.

Los gremios docentes Adunc y Conadu convocaron a un «paro nacional de una semana» que se realizará del lunes 1 de diciembre al sábado 6 de diciembre.

Según detallaron, la medida de lucha fue convocada ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, «salarios que pierden sistematicamente con la inflación» y el no llamado a paritaria.

«Como si fuera poco, el panorama parece empeorar: proyectos de reformas laboral, previsional y tributaria; un proyecto de ley de presupuesto que consolida el ajuste para el año próximo y una deuda con el FMI que no para de crecer», agregaron.

Paro universitario: qué reclaman los gremios

Desde ADUNC indicaron que las medidas de fuerza son en defensa del presupuesto y para solicitar que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso.

Asimismo, también exigen la urgente convocatoria a paritarias: «Universidad pública siempre, con salarios dignos».

Por último, desde Conadu Histórica hicieron un llamado para luchar contra el «proyecto de ley de flexibilización laboral, las reformas jubilatoria y tributaria que pretende llevar adelante el gobierno nacional».