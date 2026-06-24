Paro y marcha de estatales en Neuquén este miércoles: cuáles son los gremios que adhieren

Gremios estatales de Neuquén convocaron a un paro con movilización este miércoles en rechazo al proyecto para el desarrollo del GNL que tratará hoy por la tarde de la Legislatura.

La actividad fue anunciada la semana pasada, luego de que la propuesta obtuviera despacho en un plenario de comisiones y quedara en condiciones de pasar al recinto.

Entre los sindicatos que lanzaron la huelga se encuentran ATE, ATEN, Sejun y Adunc. Según se informó, además del paro, las organizaciones también llamaron a una movilización desde el centro de la capital provincial hasta el edificio de la Cámara, en la zona del Alto de la ciudad.

El horario de concentración fue anunciado alrededor de las 9, para marchar a partir de las 10 hasta la Legislatura.

La protesta no coincidiría con la sesión donde se tratará la ley, que de acuerdo a lo que se precisó ayer, empezará a partir de las 18.

La movilización terminará en la Legislatura. Foto: gentileza.

Desde los gremios cuestionan el esquema de regalías acordado entre Neuquén e YPF para el proyecto de GNL que se nutrirá de cinco áreas no convencionales al norte de la Comarca Petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul.

Paro de estatales en Neuquén: por dónde irá la marcha

Si bien el recorrido de la marcha no fue informado, se presumía que la columna principal iba a partir desde el monumento a San Martín para continuar por la avenida Argentina, doblar por Leloir y finalmente llegar a la Legislatura.

El paro tendrá una extensión de 24 horas y se esperaba que impactara en las principales reparticiones de la administración pública provincial y en las escuelas.

En el caso de los judiciales, el gremio Sejun convocó a un retiro a partir de las 9:30 para los empleados que trabajan en la capital neuquina y a una paralización de actividades en el resto de la provincia.