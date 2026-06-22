Se reactiva la paritaria estatal en Neuquén: cómo llegan el Gobierno y los gremios a la discusión

Los salarios de buena parte de los trabajadores estatales de Neuquén volverán al centro de la escena en las próximas semanas, cuando el Gobierno provincial y los gremios que firmaron un acuerdo por los primeros seis meses de 2026 se reúnan para retomar las negociaciones de cara a la segunda mitad del año.

La convocatoria, todo indica, incluirá a ATE, UPCN y el sindicato de los trabajadores viales, las organizaciones que en la última paritaria sellaron la continuidad de los aumentos trimestrales por IPC entre enero y junio.

Con el primer semestre a punto de culminar, el Ejecutivo y los gremios deberán reactivar las conversaciones.

El acuerdo vigente incluyó, además de los incrementos según la evolución de los precios, combinando el IPC de Neuquén con el que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una suma no remunerativa de $350.000, una compensación por el ítem ropa de trabajo y una actualización de las asignaciones familiares.

Otros gremios, como el docente ATEN y el judicial Sejun, quedaron alcanzados por convenios que estarán vigentes todo 2026. En cambio la entidad que representa a los agentes legislativos, ANEL, también tendrá que sentarse a negociar nuevamente.

Paritarias estatales: «El IPC costó mucho», dijo Figueroa

Durante una entrevista con radio Cumbre, el gobernador Rolando Figueroa fue consultado por las paritarias que se vienen y defendió los aumentos por IPC, cuya aplicación, dijo, le costó «mucho» a la provincia.

El mandatario indicó que desde el Gobierno se consideró “importante conservar” este mecanismo de actualización salarial, afirmando que Neuquén “fue la única provincia que lo sostuvo”.

Dijo que este objetivo fue de difícil cumplimiento para las arcas públicas, ya que se dio en un contexto de fuerte baja de los recursos nacionales y de una «drástica disminución» de la coparticipación, en una tendencia que se acentuó en el último año.

«Estamos viendo y repasando los números para ver cómo podemos seguir sosteniendo esto», agregó.

Paritarias estatales: el GNL, presente en la discusión

La reapertura de la paritaria se dará en un momento particular de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales, algunos de los cuales criticaron la semana pasada el proyecto de GNL que este miércoles se tratará en la Legislatura y motivará incluso un paro provincial.

Uno de los sindicatos más críticos fue ATE. Su secretario general, Carlos Quintriqueo comentó en diálogo con Diario Río Negro que la entidad buscará «una continuidad mejorada» de la paritaria, haciendo énfasis en el IPC pero también en otros planteos de los trabajadores del Estado provincial.

Adelantó que lo más probable es que esta semana «estemos pidiendo la convocatoria, creemos que ya estamos en fecha para hacerlo».

«En julio se tiene que retomar. Creemos que, en este contexto, el Gobierno no nos va a poder decir que no hay recursos, porque vemos en el caso del GNL que se está proponiendo una baja de las regalías», afirmó el líder sindical.

Quintriqueo apuntó contra el acta acuerdo que presentaron el Gobierno y la petrolera de bandera para el desarrollar el GNL, en particular, por el artículo que establece una alícuota diferencial para el gas metano.



Vale recordar que, con este esquema, el porcentaje que percibirá la Provincia será variable y podrá oscilar entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo a lo que determine un precio internacional que se usará como referencia.

«El Ejecutivo está en condiciones, hay recursos para acompañar los planteos», dijo el dirigente, quien no precisó de qué forma podría plasmarse este requerimiento a nivel salarial, más allá de la continuidad de los aumentos por IPC.

El representante gremial cuestionó también el mecanismo elegido para medir la inflación, porque a su entender el sistema actual no contempla la suba de ciertos segmentos como el de los servicios que «aumentaron por encima del IPC».

La última suba salarial que recibieron los empleados públicos fue del 9,13% en abril, porcentaje que consideró el ascenso de los precios en enero, febrero y marzo de 2026.

Todavía queda pendiente la segunda actualización prevista por el actual convenio, que se pagará con los sueldos de julio y considerará la inflación de abril, mayo y junio, respectivamente.

Paritarias estatales en Neuquén: un caso aparte

El de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), por su parte, es un caso especial.

Su secretario general, Carlos Alejandro Roselli, indicó que las paritarias del sector fueron reabiertas hace unas semanas para discutir el convenio colectivo de trabajo, un proceso que se suspendió por las medidas de fuerza en el distrito de Vialidad Provincial en Añelo.

«La expectativa es lograr mejorar nuestra ley laboral a la par de los organismos más reconocidos del Estado, ya que la infraestructura y la conectividad de la provincia son parte fundamental del desarrollo de las economías regionales», afirmó.

Y agregó: «Si tenemos en cuenta el proyecto de desarrollo vial que tiene programado el Gobierno, que aparece como el más ambicioso en mucho tiempo, entendemos que así también tendría que ser el reconocimiento para quienes tenemos la responsabilidad de desarrollarlo y fundamentalmente mantenerlo».

Consultado por la convocatoria, aseguró que todavía «la estamos esperando», luego del freno de los contactos entre las partes por el conflicto alrededor del organismo vial en Vaca Muerta.