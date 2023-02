Podrían cortar el puente Cipolletti-Neuquén, en el comienzo de la Fiesta de la Confluencia

Esta tarde, los retirados de la policía de Río Negro que desde hace casi una semana protestan en la Ruta Nacional 22 por el pago de la Zona Austral, evaluarán si mañana trasladan el reclamo al puente carretero que une Cipolletti con Neuquén.

La noticia generó una rápida repercusión en la vecina provincia ya que se estima que miles de personas de Río Negro asistirán al evento que comienza mañana y se extenderá hasta el próximo domingo.

«Esta tarde lo analizaremos en una asamblea que realizaremos en la zona de Cervantes», dijo uno de los referentes policiales que a esta hora de la mañana se encuentra en el piquete, sobre la ruta.

Al parecer, en las últimas horas surgió una posibilidad de abrir un canal de diálogo con las autoridades provinciales y -según trascendió- esa posibilidad podría derivar en una suspensión de la medida de protesta.

«Todo está por verse. Queremos avanzar en el diálogo pero hasta que no se concrete esa posibilidad no vamos a levantar la protesta. Con respecto al corte del puente carretero no sabemos lo que va a suceder. Es una posibilidad pero lo definiremos esta tarde», dijo uno de los referentes del grupo consultado cerca del mediodía.

Protesta en tribunales

En el marco de lucha por el Pago de Zona Austral, esta mañana, voceros de la asamblea reunidos afuera del Juzgado Federal por el proceso que le iniciaron a Ruben Muñoz – uno de los ex policías- explicaron que el allanamiento que realizaron efectivos de Gendarmería Nacional fue en el domicilio de su expareja.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Jose Luis Patiño, lamentó que haber llegado a la instancia de protesta en el juzgado. «Desafortunadamente nos toca venir al Juzgado Federal por una citación a declaración indagatoria de Rubén Muñoz», contó y agregó que Gerdarmería no allanó a su camarada.

Los retirados de la policía protestaron esta mañana en los tribunales de España y San Martín. foto: Mayra Díaz.

«No le hicieron un allanamiento a Rubén. Fue a la familia policial, ordenado y perpetrado por la ministra (Betiana Minor). Estas son prácticas que consideramos estaban terminadas después de la finalización del gobierno de facto», dijo el retirado de la policía que junto a un puñado de colegas protestó esta mañana en los tribunales de San Martín y España, en Roca.

El uniformado recordó que desde hace 14 meses que vienen reclamando y que ni el gobierno provincial ni Anses han brindado una respuesta a una ley que fue aprobada por la Legislatura de Río Negro.