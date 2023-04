¿Por qué los policías de Cipolletti no se unen al reclamo provincial?

Mientras que en los principales centros urbanos de de Río Negro los policiales retirados y activos se manifiestan para reclamar por un aumento de salarios, Cipolletti está en silencio. Si bien trascendió que se reunieron ayer por la noche para organizar las manifestaciones, hasta el momento no se visibilizaron.

La protesta policial -de los uniformados en actividad- se inició la semana pasada con el anuncio de retención de servicio en comisarías del Alto Valle, pero el Gobierno de Río Negro lo negó. Esto generó diversos conflictos, como por ejemplo la sanción que se le aplicó al comisario de Contraalmirante Cordero por no querer exponer a sus compañeros en el reclamo.

Los uniformados llevan adelante protestas por mejoras salariales y denuncian que un sueldo de una categoría baja no supera los 120.000 pesos, una suma que no alcanza para cubrir los gastos familiares y no supera la línea de pobreza.

“Los policías retirados y activos estamos por debajo de la canasta que el Indec dio a conocer para no ser pobre que es de $185 mil. Acá un agente de policía en actividad $137 mil y la mayoría de los retirados no llegamos a los $160 mil”, expresó Ricardo Riffo, retirado de la fuerza.

Durante la semana en distintos puntos de la provincia los efectivos policiales han realizado manifestaciones para hacer masivo su reclamo. Incluso en varias comisarías se encuentran con retención de servicios, sin embargo, no fue hasta anoche que empezó a activarse el reclamo en Cipolletti.

Ayer por la madrugada las familias de los efectivos policiales de Cipolletti se reunieron afuera de la Comisaría 24. Allí según trascendió comenzaron a organizar las manifestaciones que realizarán en la zona esta semana.

Desde el consejo de bienestar policial le enviaron un contundente mensaje al comisario a cargo de dicha unidad. “Montero nos conocemos. Acompañá al personal en el justo reclamo” expresaron.

Noche agitada en la unidad tercera de General Roca

Un grupo de familiares de policías están protestando fuera de la Comisaría Tercera de Roca por los salarios de los empleados de la fuerza y cortando el tránsito en forma intermitente.

Desde hace unas horas desde el Consejo de Bienestar Policial anunciaron una quita de colaboraciones en las principales unidades de la ciudad. Esto implicaba que solo atenderían llamados de urgencia y puestos judiciales. Sin embargo hay versiones cruzadas y no está confirmado.

El referente Rubén Muñoz, señaló que esta medida se iba a llevar a cabo en las comisarías 3, 21 y 31. Autoridades de la unidad aseguraron que los uniformados no están protestando, sin embargo empleados de la dependencia que pidieron reservar su identidad expusieron lo contrario.