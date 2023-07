Reclamo en el aeropuerto de Bariloche: Carreras lamentó el corte de una ruta provincial por un conflicto nacional

“Consideramos que el reclamo corresponde, pero lamentamos que se haga en un ruta provincial donde necesitamos que ingresen turistas para que otros trabajadores puedan desempeñarse”. De esta manera, la gobernadora Arabela Carreras se solidarizó con el reclamo de los trabajadores de la empresa Decavial por los incumplimientos salariales, pero cuestionó el corte de la ruta de acceso al aeropuerto de Bariloche.

Carreras calificó al conflicto como “estrictamente nacional” y destacó la necesidad de una intervención urgente por parte del Ministerio de Obras Públicas de Nación. “Tenemos permanente intervención del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas, aunque debemos aclarar que es un conflicto nacional. Estamos hablando de trabajadores de la ruta 23 que tienen problemas con la empresa Decavial”, advirtió.

Aseguró que, durante la visita del ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, a Las Grutas le trasladó la preocupación por la situación de los trabajadores de decavial. “Nos dijo que empresa tiene inconvenientes en todo el país, pero que ya estaban interviniendo para que cumplan con las obligaciones hacia los trabajadores”, explicó.

Aclaró que el problema de la empresa no es presupuestario sino que está centrado “en la situación administrativa”. “Katopodis se comprometió a intervenir y estamos en contacto en forma permanente con (Jorge) Stopiello. Ya hubo una oferta por parte de la empresa y, estamos a la espera de que los trabajadores la consideren”, expresó.

Sin embargo, el dirigente de la Uocra Bariloche, Nicanor Spinoza, cuestionó que la empresa “ofreció pagar seis cuotas, pero sin los aumentos acordados por paritaria«. «A los trabajadores no les alcanza cobrando en fecha; menos ahora que no cobran desde hace un mes”, dijo en la ruta al aeropuerto y amenazó con endurecer las medidas de fuerza en caso de no tener una respuesta en las próximas horas.