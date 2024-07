Restitución de Ganancias: la CGT no la judicializará pero apoyará reclamos individuales

Los principales dirigentes de la CGT se reunieron este miércoles para plantear sus reclamos en medio de la fuerte caída de la actividad económica y definir un posible plan de lucha contra el Gobierno nacional, lo que por ahora quedó postergado para el próximo 25 de julio.

El encuentro se realizó en la sede de UPCN en Buenos Aires, donde la central obrera también analizó otros temas clave como la crisis financiera de las obras sociales y la restitución del impuesto a las Ganancias, sobre la que habría decidido no avanzar con una judicialización e impulsar en cambio presentaciones individuales de cada sindicato.

Así informaron fuentes gremiales consultadas por el medio Infobae, quienes indicaron que se trató de una entrevista más que compleja, por las últimas rispideces entre el sector dialoguista con la Casa Rosada y la facción más dura, aparentemente identificada con Pablo Moyano.

Del encuentro surgió también un pedido de audiencia con el secretario de Trabajo de Nación, Julio Cordero, y una convocatoria al Consejo Directivo para el 25 de julio con el fin de debatir cómo seguirá el plan de lucha, con la posibilidad de un nuevo paro incluida.

La división al interior de la CGT se acentuó en parte por la discusión de la Ley Bases, cuyo capítulo laboral quedó fuertemente recortado en comparación de su texto original gracias a la intervención del sector dialoguista de la entidad.

CGT: judicializaciones individuales por Ganancias

Según trascendió, las diferencias también se acrecentaron en el encuentro de hoy cuando los moderados acordaron desestimar las denuncias judiciales de al CGT contra la reforma laboral y Ganancias para apoyar de ahora en más los recursos que presente cada sindicato, postura opuesta a la que había solicitado Pablo Moyano, quien adelantó que su gremio, el de Camioneros, hará una impugnación en tribunales.

La decisión de no presentarse en la Justicia como CGT surgió de un informe técnico elaborado por abogados de la central obrera como Hugo Antonio Moyano y Marta Pujadas, que participaron esta tarde del encuentro en UPCN. La conclusión de los expertos, según trascendió, es que la CGT como tal no tiene legitimidad para actuar ante la Justicia porque no cubre universalmente el reclamo colectivo.

Además del anfitrión Andrés Rodríguez (UPCN); también participaron del cónclave esta tarde los tres cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Pablo Moyano; Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Mario Manrique (SMATA), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (vidrio), Alejandro Amor (municipales de CABA) y Omar Plaini (canillitas).

