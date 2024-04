Salarios: Asspur reclamó un error en el pago de retroactivos y habrá corrección

El gremio de los trabajadores sanitarios Asspur llevó hoy a la Mesa de Salud el reclamo por las liquidaciones mal efectuadas a los trabajadores de la Ley 1844 de los conceptos salariales retroactivos a marzo que hoy pagó el Gobierno de Río Negro por planilla complementaria.

En esa discusión, el Gobierno admitió el error y será subsanado con el pago de la diferencia el próximo martes 30 de abril, también por planilla complementaria.

Hoy la provincia abonó a los trabajadores hospitalarios los aumentos de los conceptos salariales ofrecidos con un retroactivo a marzo. Esas sumas alcanzaban al personal de la Ley 1844 (escalafón de la administración) y 1904 (profesionales y técnicos).

Asspur advirtió que en el caso del personal de la 1844 se realizó una liquidación errónea ya que todos cobraron entre 20.000 y 23.000 pesos, cuando los cálculos estimaban un piso de 60.000 pesos por trabajador.

Con el valor liquidado no se llegaba a los salarios netos acordados con un piso de 700.000 pesos, según advirtieron desde Asspur.

Según pudo conocer RÍO NEGRO el reclamo con el que Cesira Mullalt y Marisa Albano de Asspur llegaron a la Mesa de Salud que encabezó la ministra Ana Senesi y la titular de la Función Pública, Tania Lastra, fue recepcionado y se admitió el error, comprometiéndose las funcionarias a una nueva liquidación la próxima semana, junto al pago de indumentaria.

Desde el Gobierno admitieron el error. “Se comparó la liquidación de marzo 2024 contra una grilla de marzo sin actualización del riesgo no médico y la compensación salud. Debería haberse comparado la liquidación de marzo sumado el 65% de la compensación salud y el riesgo no médico. Lo que originó una diferencia tal que no se llegó al neto acordado en paritaria”, explicaron fuentes gubernamentales.

El próximo 30 de abril con la diferencia de esta liquidación, los hospitalarios también recibirán la primera cuota de 50.000 pesos por indumentaria que alcanza a los agrupados en las leyes 1844 y 1904.