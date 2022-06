Sigue el paro en el hospital de Bariloche y esperan nueva convocatoria del Gobierno

El personal de salud nucleado en el sindicato Asspur resolvió profundizar esta semana su plan de lucha con un paro “por tiempo indefinido”, que mantiene al hospital zonal de Bariloche con actividad mínima y una cobertura limitada a los servicios esenciales.

Los hospitalarios vienen de realizar dos semanas completas de paro a la espera de una propuesta salarial del gobierno que garantice a todos un ingreso mensual no inferior a los 120 mil pesos. Desde hoy mantienen la medida de fuerza en toda la provincia y preparan la realización de cortes de ruta sorpresivos. En Bariloche los trabajadores realizaban este mediodía una asamblea para definir la modalidad.

La delegada de Asspur Alicia Santibáñez afirmó que tienen la expectativa puesta en recibir una convocatoria para discutir salarios en la Mesa de la Función Pública, como lo hacen ATE y UPCN. Hasta ahora el gobierno rionegrino no reconoció como interlocutor formal a Asspur y esa negativa es también parte del conflicto.

Santibáñez dijo que la última oferta salarial expuesta por el gobierno de Arabela Carreras es “totalmente insuficiente” y está lejos de lo que pretenden los trabajadores. “Salieron a decir que es un gran logro, pero en los hechos propusieron solo una del 300% del incentivo salud, que es un adicional en negro”. Señaló que en la práctica, significa sumar entre 8.000 y 11.000 pesos mensuales para cada trabajador.

La dirigente dijo que el paro “se mantiene firme”, pero debido al atraso que registra la atención en consultorios hoy algunos profesionales decidieron trabajar en modalidad “retención de servicios”. Es decir que atienden en las primeras horas de la mañana “para descomprimir”, luego se suman a la asamblea y cumplen el paro durante el resto de la jornada.

La atención de la guardia y de la internación se cumple sin alteraciones, aclaró, porque “hay una obligación legal de por medio”.

Sobre la relación con el director Leonardo Gil y el resto de la comisión directiva del hospital, Santibáñez dijo que no han tenido contactos y desconocen qué postura tiene sobre los reclamos. “No hemos escuchado una posición negativa ni positiva de su parte y lo entendemos porque cumple una función política -aseguró-. El doctor Gil sigue siendo un compañero de trabajo porque es personal de planta y en su momento apoyamos su designación. Pero hoy responde a ciertos intereses que no serían los nuestros. Nosotros respondemos a las necesidades de los trabajadores, que sienten esta crisis en el bolsillo y no pueden pagar las cuentas”.