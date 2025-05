Sin atención en EPAS este lunes en Neuquén: «Necesitamos personal o ya no podemos atender más», aseguró ATE

Este lunes ATE inició medidas de fuerza en la sede comercial de EPAS, sobre diagonal Alvear 55. El delegado de la Junta Interna, Nicolás Lozdan, indicó que sólo «hay dos chicas para atender en todo Neuquén» y advirtió: «Necesitamos personal o ya no podemos atender más».

«Hoy realizamos una asamblea en el sector comercial del EPAS. Las y los trabajadores convocaron a la Junta Interna para denunciar la gravísima situación que atraviesa el sector», difundieron a través de un comunicado.

Informaron que «el mal funcionamiento del nuevo sistema de facturación y la falta de personal, hace que se retrasen todos los trámites y que la atención al público sea cada vez más dificultosa, ocasionando el enojo de los usuarios».

Denuncian falta de personal en EPAS: afirman que hay dos personas para 500 clientes en Neuquén

Lozdan indicó que en la oficina comercial de EPAS circulan hasta 500 clientes por día y sólo hay dos personas para atender la demanda.

«Las chicas no pueden ni ir al baño, tomarse un desayuno, estamos muy complicados con ese tema», afirmó. Exigió que se resuelva de forma urgente la falta de personal, ya que así no pueden seguir atendiendo.

Trámites atrasados en EPAS: «El nuevo sistema no funciona», afirman desde ATE en Neuquén

El delegado de ATE señaló que, además, la atención se ve afectada ante la falla del nuevo sistema que implementó EPAS.

«El nuevo sistema no funciona. GLM, que es una empresa de Rosario, cobra fortunas y vinieron mal los datos. Hay gente que tiene deuda y no tenía, y gente que no tiene deuda y ahora tiene», explicó Lozdan.

Así, aseguró que se mantendrán en estado de asamblea permente con quite de colaboración hasta que no se resulvan los planteos del gremio: más personal y la optimización del sistema para realizar los trámites en EPAS.