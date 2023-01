Trabajadores de la ruta 23 retoman la obra tras una medida de fuerza cerca de Bariloche

Trabajadores de la empresa Decavial, que ejecuta un tramo de la obra de la ruta nacional 23, entre Bariloche y Pilcaniyeu, retomaron hoy las tareas luego de una medida de fuerza en reclamo de mejores condiciones de seguridad, vestimenta y baños químicos.

Nicanor Espinoza, referente del gremio Uocra en Bariloche, dijo a RÍO NEGRO que desde hace dos meses venían los reclamos a la empresa contratista por la falta de baños químicos para los operarios. «Tenían baños en el obrador que está en la laguna Los Juncos, a 2,5 kilómetros de cada lado de donde están trabajando. Era inhumano», afirmó.

El dirigente indicó que los trabajadores «soportaron» esa situación durante un tiempo y luego del receso por las fiestas, cuando debían retomar las tareas el 4 de enero, decidieron iniciar medidas de fuerza con paro de actividades en el obrador, sin salir a la obra.

Al reclamo de los baños se sumaron cuestiones de seguridad porque, según denunciaron desde Uocra, «hay camiones y maquinaria en mal estado, con los vidrios rotos, algunos con problemas de frenos, sin aire acondicionado».

La falta de respuesta motivó a que el martes la Uocra anuncie a la empresa un corte de la ruta 23 para ayer miércoles y ante esta medida, «rápidamente empezaron a aparecer las soluciones».

Espinoza dijo que en las últimas horas la empresa trasladó baños químicos en los lugares donde está la obra, envió vestimenta adecuada para los trabajadores y reparó algunos vehículos, además de acondicionar el comedor de los obreros en el obrador, que también presentaba malas condiciones.

«Ante las soluciones que aparecieron, se decidió no cortar la ruta ayer para no afectar a la gente que circula por ahí, que son trabajadores de Pilcaniyeu o Bariloche o turistas que van a Las Grutas, y levantar el paro, pero no vamos a salir en los camiones y máquinas que no estén en condiciones, porque arreglaron un 50%», indicó Espinoza.

El titular de la Uocra en la cordillera indicó que las situaciones denunciadas fueron constatadas con dos inspecciones del Ministerio de Trabajo.