Trabajadores de Parques Nacionales repudiaron en Bariloche el DNU y reclaman estabilidad

Los trabajadores de Parques Nacionales en Bariloche montaron hoy una radio abierta y una volanteada en pleno centro de Bariloche para rechazar el decreto de desregulación del gobierno nacional y el proyecto de Ley Ómnibus. Dijeron que ambos instrumentos ponen en riesgo su continuidad laboral y “el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas en todo el país”.

Señalaron que Parques tiene un 50% “precarizado, con contratos temporales, que se renovaban en forma anual y que ahora solo recibieron una nueva extensión hasta el 31 de marzo, con el riesgo concreto de perder sus puestos a partir de esa fecha.

El referente gremial de ATE en la delegación técnica patagónica de Parques, Marcelo Rojas, afirmó que los contratados penden de un hilo ante la ofensiva del nuevo gobierno, que en el megadecreto plantea la restricción de los contratos.

En Bariloche hay unos 300 trabajadores de Parques Nacionales y hoy reclamaron por su estabilidad. Foto: Chino Leiva

Dijo que los trabajadores de Parques que padecen esa incertidumbre realizan todos tareas indispensables, algunos con larga antigüedad. En su caso lleva 11 años bajo contrato, y hay otros en situación similar, lo cual demuestra que “todos los gobiernos” incurrieron en la misma irregularidad.

Señaló que entre el parque Nahuel Huapi, las delegaciones con jurisdicción patagónica y el área de emergencias, Parques Nacionales tiene 300 trabajadores en Bariloche, que constituye el enclave más importante del organismo después de Buenos Aires.

Tanto Rojas como el secretario adjunto de ATE Bariloche y trabajador de CNEA, Luis Urra, explicaron que la movilización busca informar a la población sobre lo que está en juego y busca la solidaridad con los reclamos. “La gente escucha, mira, pregunta y la mayoría está en contra con muchas cosas del decreto”, aseguró Urra.

Una volanteada y radio abierta este mediodía en la intendencia del parque Nahuel Huapi en rechazo al DNU. Foto. Chino Leiva

La volanteada comenzó a las 13 y se realizó sobre la calle San Martín, en la puerta de la intendencia, donde montaron varias banderas de ATE y letreros con los reclamos. Algunos turistas se interesaron y hubo automovilistas que saludaron con sus bocinas a los manifestantes.

Rojas habló sobre “la necesidad de garantizar no solo la estabilidad laboral, mediante concursos”, sino que el Estado nacional se comprometa a cumplir su función indelegable en la protección ambiental, la prevención de incendios forestales y las tareas educativas y de investigación.

Banderas argentinas y del gremio ATE colmaron la protesta frente a Parques Nacionales en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Algunos de los carteles confeccionados por los trabajadores decían “ni un derecho menos, no a la Ley Ómnibus”, “en Parques no sobra nadie” y “la casta no somos los trabajadores ni el pueblo”.

Los delegados gremiales advirtieron que las señales no son buenas porque el gobierno nacional “no designó todavía autoridades en Parques Nacionales y el directorio está acéfalo”. Interpretaron que los funcionarios, de acuerdo a lo visto hasta ahora, “buscan el procedimiento administrativo para justificar despidos”.