Trabajadores de Salud Mental y Servicio Social reclamaron mejoras laborales en Cutral Co

Hicieron una radio abierta en el acceso al hospital de Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

Trabajadores de los servicios de Salud Mental y Social del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul visibilizaron la situación que atraviesan con una radio abierta y se declararon en estado de alerta. El aumento y la complejidad de la demanda que reciben y con la que se encuentran hizo que reclamen también mejores condiciones laborales.

Las y los agentes que se desempeñan en estos dos servicios del hospital, cabecera de la zona Sanitaria V, hicieron una radio abierta en la vereda de ingreso al edificio. «Los servicios están colapsados y nuestros compañeros se encuentran desbordados por las situaciones y no dan abasto», explicó la dirigente gremial de ATE, Anabela Cuevas.

Refirió que, en el caso de Servicio Social, hay ocho agentes y dos en centros de salud aunque la planta debiera incorporar dos más. «Los concursos están en marcha, pero sucede que o no hay postulantes o se presentan y después no vienen», indicó la gremialista.

Para describir la situación en Salud Mental, la trabajadora Verónica Castro afirmó «vemos un incremento en la demanda y en la complejidad de los casos«. En este contexto solicitan que la jornada laboral sea de seis horas -en lugar de las ocho actuales- que permitiría a los profesionales encargados de abordar estas problemáticas garantizar una calidad en la atención del servicio que prestan.

El pedido de reducción en la carga horaria data de 2019 y hasta el momento no encontraron respuesta. Otro punto que se planteó fue el de contar con un espacio físico adecuado para la atención individual de las personas que llegan a la consulta.

«No puede ser un depósito, un lugar destinado a otra cosa, o el patio. Tiene que ser un lugar privado donde la persona se sienta cómoda», describió Berenice Wouters, otra de las profesionales.

El personal explicó que en un momento, las autoridades tanto del hospital como de la Zona Sanitaria, les plantearon un proyecto para el espacio de Salud Mental, una vez concluida la nueva guardia. Sin embargo, a dos meses de la habilitación no se les informó ni siquiera los plazos en que se estima podrían contar con esta iniciativa. Si se les dio solución al pedido de medidas de seguridad.

Los integrantes de este sector indicaron que este panorama no es exclusivo del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul, sino que puede replicarse en el resto de los establecimientos de salud pública. «A nivel salarial habíamos planteado que se efectivicen las categorizaciones y cambios de nivel. Hay compañeros que cobran 700 mil pesos, los montos de las guardias pasivas, que no pueden ser de $2.500 la hora teniendo en cuenta que deben concurrir en cualquier momento», concluyó Castro.

Finalmente, la incoproración de acompañantes terapéuticos como profesionales al Convenio Colectivo de Trabajo y el transporte para realizar las intervenciones en domicilio, forman parte de las demandas.