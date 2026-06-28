Afiliados de Ipross en Río Negro tendrán mayor cobertura en prótesis y medicamentos

El anuncio fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y la presidenta de Ipross, Ivana Porro. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) anunció una ampliación de la cobertura para prótesis, materiales quirúrgicos y medicamentos, una medida que beneficiará a los afiliados de la obra social provincial. El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck junto a la presidenta del organismo, Ivana Porro, en el marco de una reunión en la que repasaron las acciones impulsadas para fortalecer las prestaciones en Río Negro.

Según se informó, la decisión apunta a mejorar el acceso a tratamientos de alta complejidad y reducir el impacto económico que representan este tipo de insumos para las familias. Además, contempla la incorporación de nuevos medicamentos al vademécum y una mayor cobertura para pacientes con enfermedades crónicas.

Uno de los cambios más importantes es que Ipross pasará a cubrir el 100% de las prótesis y del material quirúrgico de origen nacional, una prestación que hasta ahora alcanzaba el 70%. De esta manera, los afiliados dejarán de afrontar ese porcentaje restante cuando deban acceder a estos elementos.

Las prestaciones que incorpora Ipross Río Negro

La obra social también incrementará la cobertura de las prótesis y materiales quirúrgicos importados. En estos casos, el reconocimiento económico pasará del 50% al 80%, lo que representa una mejora significativa para quienes requieren dispositivos o insumos que no se fabrican en el país.

IPROSS CUBRIRÁ EL 100% DE LAS PRÓTESIS Y MATERIALES QUIRÚRGICOS NACIONALES



Además, aumentamos la cobertura de las prótesis importadas del 50% al 80% e incorporamos nuevos medicamentos al vademécum, llevando la cobertura del plan crónico hasta el 70%.



Son decisiones que tomamos… pic.twitter.com/e1SNkUS3xX — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 26, 2026

Otro de los anuncios está vinculado con los medicamentos. Ipross incorporará nuevos productos al vademécum y ampliará la cobertura de los tratamientos incluidos dentro de los planes para enfermedades crónicas, con reintegros de hasta el 70%, según el tipo de medicación.

Durante el anuncio, Weretilneck destacó que estas medidas buscan fortalecer la obra social provincial y brindar respuestas concretas a los afiliados en momentos donde más necesitan acompañamiento. «Mejora nuestra obra social y brinda más respuestas a las y los afiliados cuando más lo necesitan», afirmó el mandatario.

Por su parte, Ivana Porro señaló que las nuevas coberturas representan un avance para los usuarios del sistema y aseguró que el objetivo es continuar ampliando prestaciones y optimizando los servicios. «Estamos muy contentos porque es en beneficio de nuestros afiliados. Seguiremos trabajando para acompañarlos, garantizar el mejor servicio y ampliar las coberturas», expresó Porro.