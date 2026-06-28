¡No había para más! Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Austria

(AP). El GP de Austria propone otro duro desafío ante el calor y el desgaste de los neumáticos.

Luchando y sobreviviendo. Así transcurrieron las 71 vueltas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, celebrado hoy en el Red Bull Ring de Spielberg, que vio al argentino cruzar la meta en un decepcionante 15° puesto.

El pilarense hizo lo que pudo con un monoplaza que, desde el amanecer del fin de semana, se mostró carente de prestaciones para luchar en la zona puntuable, el lugar al que Alpine apunta desde el comienzo de temporada.

Por el contrario, el team francés no estuvo a la altura (Pierre Gasly finalizó 13°), los nuevos alerones no rindieron frutos y ambos pilotos no tuvieron mayor alternativa que conducir, administrar y esperar algún milagro para avanzar, cosa que finalmente no ocurrió.

Un paso en falso con rápida revancha. Pues, en una semana, la Fórmula 1 llega a Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, otro circuito de la vieja escuela, con características igualmente desafiantes y exigentes como lo fue Spielberg.

Desarrollo de la competencia

Una mala partida le hizo perder cuatro posiciones al piloto de Alpine, que cayó del 16° al 20° puesto en menos de una vuelta, algo que, según comunicó el argentino por radio a su ingeniero, se debió a un problema de pérdida de potencia.

Más allá de eso, al final de la quinta vuelta, el pilarense logró dar cuenta de Fernando Alonso (Aston Martin) y Sergio Pérez (Cadillac), para acomodarse 18°, a la cola de los Williams, que también aprovecharon el traspié en la largada para superarlo.

¡Gran largada de Russell para mantener la punta en el inicio del #AustrianGP!



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Colapinto inició la competencia con gomas de compuesto medio, lo que se traduce en una posible estrategia en boxes de dos detenciones. Aunque, considerando la alta temperatura y el enorme desgaste, puede cambiar con el paso de las vueltas.

En el 21° giro, el pilarense cumplió con su primera detención en boxes, reemplazando la goma media por compuesto duro, procurando hacer un largo «stint» en pista y recuperar terreno perdido, tras haber vuelto a pista en el 20° y último puesto (abandonaron los dos Cadillac).

Dos giros después, las detenciones de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, y el abandono de Carlos Sainz (Williams), le permitieron a Franco subir al 17° lugar.

Ya con el neumático duro en plenitud de rendimiento, y luego de estar anclado durante varias vueltas atrás del Williams de Alex Albon, Colapinto pudo concretar el sobrepaso y pasar al 15° puesto, quedando por detrás del Haas de Oliver Bearman.

La segunda detención en boxes (¿y última?) para el argentino llegó en la vuelta 47. El piloto de Alpine reemplazó el compuesto duro (estuvo en pista más de 35 vueltas) por gomas medias y salió a pista en el 16° puesto, por delante de Albon.

Lo mejor argentino, dentro del complejo panorama, llegó sobre el final: en el 55° giro pudo dar cuenta de Esteban Ocon y acelerar su marcha sobre la posición del otro Haas, el de Oliver Bearman, aunque los intentos finalmente fueron en vano. Bandera a cuadros en el puesto 15, parecía no haber más eso…

Russel, volviendo por lo suyo

Segunda victoria de la temporada para el inglés George Russell (Mercedes), dominador de principio a fin del Gran Premio de Austria de Fórmula 1; éxito que le devuelve confianza y lo reposiciona en la batalla por el título con su compañero de equipo Kimi Antonelli.

Partiendo desde la Pole (polémica Pole…), el británico, ganador este año en Australia, hizo suya una competencia marcada por las temperaturas, la degradación y los juegos estratégicos. En tal sentido, el piloto de Mercedes pudo con las jugadas de su coequiper y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que parecieron amenazar en algún pasaje.

El pentacampeón del mundo soportó hasta el final el feroz asedio de Antonelli, para asegurar la segunda plaza por delante del italiano, quien finalizó prácticamente a los escapes. A pesar del tercer puesto, el joven volante se mantiene en lo más alto del certamen.

Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls) y Arvid Linblad (Racing Bulls), completaron los diez mejores.

La próxima competencia del Mundial de Fórmula 1 será el próximo fin de semana, en el mítico circuito de Silverstone (Inglaterra).