Si viajás por la cordillera de Neuquén y Río Negro, cómo están las rutas este último domingo de junio

Antes de emprender un viaje se recomienda chequear el estado de las rutas. Foto: Gentileza Vialidad Nacional.

Este domingo 28 de junio, ante las temperaturas muy bajas y heladas en las rutas de Neuquén y Río Negro hay caminos transitables con precaución. Estos son lo estados de las trazas si se viaja en la zona cordillerana del norte de la Patagonia.

Desde Vialidad Nacional comunicaron que están habilitados los pasos internacionales de Neuquén a Chile.

El estado de las rutas de los caminos cordilleranos de Neuquén

En las rutas de Neuquén, los tramos se encuentran transitables con precaución, dijeron desde Vialidad Nacional.

Informaron que este domingo personal y equipos refuerzan riego con solucion salina y distribución de sal granular en:

Ruta 40



– Empalme RN 237 – Empalme RN 231

– Siete Lagos

– Aeropuerto de San Martin de los Andes – Junín de los Andes – Rinconada – El Salitral – Catan Lil – Zapala

– Las Lajas – Chorriaca – Chos Malal – Barrancas

Ruta 237

– Piedra del Águila – Empalme RN 40

Ruta 231

– Empalme RN 40 – Cardenal Samore

Ruta 242

– Pino Hachado

Ruta 234

– Empalme RN 40 – Empalme RN 237

En cuanto a los pasos Internacionales, señaló:

Cardenal Samore: Habilitado (de 9 a 19)

Pino Hachado (habilitado a partir de las 10:30. Hasta las 18)



«Se recuerda que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular en rutas nacionales», comunicaron.

Se puede consultar el estado de las rutas en la página de Vialidad Nacional. Se recomienda revisar antes de emprender un viaje.

Cómo están las rutas de la cordillera de Río Negro este domingo

En Río Negro, en la Ruta 40, en el tramo entre El Bolsón – Villa Mascardi, el camino está transitable con precaución.

«Calzada humeda por sectores . Precaucion por piedras sueltas en zonas altas. Maquinas viales trabajando en zona. Circular a velocidad precautoria. Recorrido sinuoso con curvas cerradas. Respetar los espacios de adelantamiento. Tramo con riego de solucion salina.Circular con cinturones de seguridad colocados y luces bajas encendidas. Se recomienda no circular en horario nocturno.Portacion obligatoria de cadenas. Condiciones normales de circulacion», comunicaron desde el organismo nacional.

En la Ruta 23, en el tramo Maquinchao-Jacobacci está transitable con extrema precaución. «Baja adherenca por presencia de hielo en calzada», indicaron.