«Hacer valer la fuerza de nuestra tierra»: el mensaje de Alberto Weretilneck por los 71 años de la provincia de Río Negro

En el marco del 71° aniversario de la provincialización de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck difundió un mensaje institucional enfocado en el perfil productivo de la región y su posicionamiento ante el contexto económico del país. A través de sus redes sociales, el mandatario acompañó sus palabras con una pieza audiovisual que sintetiza los principales motores económicos del territorio.

«La nueva Argentina necesita provincias fuertes, que defiendan lo suyo y generen oportunidades», señaló el titular del Ejecutivo rionegrino, vinculando la fecha histórica con la proyección de las economías regionales.

Ejes productivos y el foco en la minería: el mensaje de Alberto Weretilneck

El material audiovisual repasa la diversidad geográfica y económica de la provincia, dividida en sus cuatro regiones constitutivas (mar, cordillera, valles y estepa), y resalta sectores clave para el mediano plazo:

Desarrollo Energético y Minero: el mensaje incluyó una mención explícita al impulso de una «minería responsable» y proyectos energéticos como vías para la generación de empleo y la atracción de inversiones.

el mensaje incluyó una mención explícita al impulso de una «minería responsable» y proyectos energéticos como vías para la generación de empleo y la atracción de inversiones. Complejo Agroindustrial: se destacó la proyección internacional de la fruticultura y la vitivinicultura valletana, señalando que son productos que «llegan al mundo».

se destacó la proyección internacional de la fruticultura y la vitivinicultura valletana, señalando que son productos que «llegan al mundo». Economías Tradicionales: la pieza ponderó el rol de la actividad ganadera, la pesca y la actividad turística como sostenes del empleo local.

RÍO NEGRO TIENE LA FUERZA PARA SER PROTAGONISTA



Hace 71 años Río Negro se convirtió en provincia. Hoy, más que nunca, tenemos que mirar hacia adelante y hacer valer la fuerza de nuestra tierra y de nuestra gente.



Somos mar, cordillera, valles, estepa y Región Sur. Somos… pic.twitter.com/xLBIurCgdD — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 28, 2026

El discurso del gobernador buscó unificar las realidades de las distintas zonas de la provincia bajo un concepto de identidad común. Weretilneck reconoció que el territorio aún enfrenta desafíos de infraestructura y conectividad, aunque remarcó la previsibilidad de la gestión actual.

«Sabemos que falta. Pero tenemos rumbo», concluyó el mandatario en su publicación.

La conmemoración evoca el 28 de junio de 1955, fecha en la que se sancionó la Ley Nacional 14.408 que otorgó el rango de provincia al entonces territorio nacional, iniciando el proceso de organización institucional que hoy sustenta la administración del suelo rionegrino.