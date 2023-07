Trabajadores viales definen si aceptan propuesta de pago o vuelven a la protesta en Bariloche

Los trabajadores de la empresa Decavial, que tiene a su cargo un tramo de la pavimentación de la ruta 23, recibieron una nueva propuesta de pago de los haberes adeudados y decidirán a primera hora de mañana si aceptan cobrar en esas condiciones o retoman la protesta con cortes de rutas, como la que cumplieron el viernes pasado.

A los trabajadores les deben dos quincenas (son alrededor de 70) y la empresa se negó hasta ahora a pagar el último aumento el 11% pactado en paritarias. Además, tampoco saldó las liquidaciones finales de varios despedidos.

El viernes los trabajadores enrolados en la Uocra cumplieron un corte intermitente de tránsito durante varias horas en la ruta de acceso al aeropuerto. En las últimas horas recibieron una nueva propuesta que consiste en abonar los sueldos caídos en tres pagos: uno inmediato del 50% y el saldo dividido en dos cuotas mensuales. Hasta ahora la empleadora era pagar en seis cuotas y de ahí no se había movido.

El secretario general de Uocra Bariloche, Nicanor Espinosa, dijo que la propuesta les llegó a través del ministerio de Trabajo de la provincia, porque el diálogo con la empresa está cortado y no les atienden los llamados.

Señaló que los trabajadores directamente afectados analizan en este momento el nuevo cuadro de situación y “entre esta noche y mañana” tomarán una decisión en asamblea. Habría un grupo decidido a volver a las rutas y exigir el pago inmediato de toda la deuda, pero otros optarían por evitar un mayor desgaste.

Espinosa reconoció que sostener el corte de ruta es complejo, ya que reciben na presión constante de taxistas, remiseros y de “la gente que se enoja” por la imposibilidad de circular.

“Es entendible, a nadie le gusta, pero los trabajadores están sin cobrar y no nos quedó otra. No queremos perjudicar a nadie, ni pasarnos de frío. (El piquete) es algo que no debería pasar, pero fue la única forma de que nos escuchen”, dijo el dirigente.

Refirió que todavía al mediodía de hoy no estaba claro si Decavial aceptó pagar con el aumento “que ya conocen desde enero” y advirtió que este mes se agregaría otra mejora del 10%. Ese detalle sería determinante para la decisión que tomen los trabajadores y se aclararía en estas horas, en el marco de la intermediación que lleva adelante el ministro Jorge Stopiello.