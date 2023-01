Tras la paritaria de este lunes, Unter define si inicia el ciclo lectivo

Referentes de nueve seccionales de Unter denunciaron al gobierno de Río Negro por incumplir la convocatoria a reunión paritaria que estaba prevista para este viernes. Lo hicieron en una conferencia de prensa en Villa Regina.

Adriana Lizaso, secretaria general de Unter Bariloche, contó que, en la última paritaria del 14 de diciembre, se acordó que el Ministerio de Trabajo convocaría a una reunión para este viernes que no se concretó. Se definió pasar la reunión al próximo lunes.

«Es cierto que 48 horas no modifican la condición de la educación, pero es un acto político de desafío, de dilatación de los tiempos, innecesariamente. Aprovechan el último momento de vacaciones de los docentes, pero no queremos que pase desapercibido», señaló la dirigente gremial.

Lizaso admitió que las expectativas respecto al próximo encuentro con el gobierno provincial son bajas. «Ya incumplieron las últimas paritarias con la recomposición salarial comprometida del 10% en noviembre que nos descontaron en diciembre. Ocurrió en un momento complejo, ya casi cerrando el ciclo lectivo«, aseguró.

«El conflicto no terminó» es la consigna de la Unter en esta oportunidad. «Si no, parece que, en febrero, los docentes se acuerdan de reclamar. Venimos trabajando. Nunca hay paritarias en enero. Lo cierto es que el primero de febrero hay que presentarse en las escuelas y tenemos un conflicto sin cerrar», manifestó Lizaso.

Los dirigentes se declararon en alerta y recordaron que, en el último congreso del 16 de diciembre, se definió el no inicio de clases si el conflicto no se resuelve. «Todas las propuestas son en cuotas. Necesitamos una recomposición que no nos deje atrás del proceso inflacionario. Y las sumas deben ser remunerativas porque, de otra forma, se desfinancia nuestra obra social y nuestro aporte a Anses», resaltaron en la conferencia.

También pidieron la regularización de la obra social Ipross. «Atravesamos una situación muy grave. Tenemos que pagar un plus para tener atención médica, más allá del descuento que nos hacen mensualmente. Además tenemos un cupo para ser atendidos por día en diferentes especialidades», señalaron.

Respecto a la paritaria del próximo lunes, Lizado reconoció que, «a veces, es difícil discriminar entre el deseo y la realidad. Uno siempre quiere que el gobierno escuche y acceda en la paritaria donde hay intereses contrapuestos. Las expectativas son débiles. Si no, ya hubieran dado muestras».