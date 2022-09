Unter llega con expectativa a la primera reunión con Educación

En el marco de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el gobierno de la provincia de Río Negro, En eso estamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén) dialogó con Silvana Inostroza, secretaria adjunta de Unter, sobre la reunión que tendrán en la tarde del martes con el Secretario de Educación, Pablo Núñez.

«Estamos en la carpa de la dignidad frente a la casa d gobierno desde que terminó el último Congreso. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad con respecto al encuentro de hoy, si tenemos expectativas como a cada paritaria que asistimos y vamos a esperar que el gobierno pueda escuchar el justo reclamo de los trabajadores de la educación», indicó Inostroza.

«Queremos resolver este conflicto en la medida que la propuesta contemple el pedido del gremio que es un salario que nos permita vivir dignamente en una provincia donde estamos afectados por las medidas nacionales tenemos que transitar nuevamente una escalada inflacionaria», agregó la secretaria adjunta de Unter.

Consultada sobre si existe la posibilidad de que no reciban una propuesta superadora, la dirigente gremial explicó: «Siempre puede suceder, puede pasar cualquier cosa como siempre. Pero si el gobierno hace una lectura crítica del contexto que estamos atravesando, en el cual las medidas de acción directa y los paros no bajaron de un 98% de acatamiento, la conciliación debería servir para que ambas partes dejemos de lado las diferencias».

Además, Inostroza agregó: «Esperemos que el gobierno llegue con una propuesta superadora, con un aumento acorde a la inflación, que no contenga cifras no remunerativas y nosotros vamos a pedir que se anule la resolución con respecto a la extensión del calendario escolar, porque fue emitida en el marco de la conciliación y entendemos que debe ser derogada, legalmente por eso y además porque no tiene otro objetivo que sancionar, y disciplinar a los trabajadores que no hemos aceptado la propuesta salarial y que hemos seguido luchando por un salario digno».

Escuchá la entrevista con Silvana Inostroza en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.