Unter movilizó y cuestionó a Weretilneck por los bonos y el pago del Plan Castello

Unter, el gremio de los docentes rionegrinos, cumplió hoy el primer día de las 48 horas de paro que resolvió su congreso la semana pasada e hizo una demostración de fuerza con una manifestación de 2.000 personas en Viedma que concluyó frente a la Casa de Gobierno con críticos discursos y reclamos al gobernador.

Desde Viedma, el sindicato docente exigió el llamado urgente a paritarias, pero por ahora no hay señales de la provincia que hizo su última oferta de bonos diez días atrás, con escalas que van desde los 100.000 a 140.000 pesos, que el gremio rechazó.

La adhesión a la medida de fuerza, según Unter, fue cercana al 95% en Viedma.

La movilización recorrió en Ministerio de Educación, la Función Pública y concluyó en la Casa de Gobierno con presencia de afiliados de distintos puntos de la provincia. Allí clamaron por las paritarias y escuelas en condiciones la secretaria general viedmense, Elizabeth Barrera, el dirigente Hugo Aranea, el referente de la CTA de los Trabajadores, Edgardo Straini, y cerró la titular de la Unter Silvana Inostroza.

La marcha en Viedma tuvo unas 2.000 personas, según la Unter. Foto: Marcelo Ochoa

“Venimos por tercera vez en lo que va del 2024 a reclamarle al Gobierno provincial un aumento real para todas las trabajadoras y trabajadores de la educación”, enfatizó Inostroza, que habló de “contradicciones” del gobernador Weretilneck: “Mientras se posiciona formando un frente patagónico para defender los derechos de las rionegrinas y los rionegrinos, decide pagar el Plan Castello y dejar nuestros salarios de hambre, decide hacer lo mismo que él le critica al Gobierno nacional, que es pagar al FMI y hambrear al pueblo”.

Inostroza dijo que el gobierno de Javier Milei “viene por todo lo público” y acotó que a nivel provincial “están profundizando la desigualdad”.

Pedimos al Gobierno que nos llame urgentemente a paritaria y que nos ofrezca un salario digno. No solo queremos salario digno, queremos escuelas dignas, hospitales dignos, con comida, con medicamentos”. Edgardo Straini, secretario gremial de CTA de los Trabajadores de Río Negro.

La secretaria general recordó que desde el 22 de diciembre la Unter advirtió el no inicio de ciclo lectivo si no recibía una propuesta salarial satisfactoria y cuestionó que el gobierno “dilató los tiempos, jugó con los trabajadores haciéndonos sentar todas las semanas de enero para ofrecernos bonos y paritaria tras paritaria le dijimos no a los bonos, hoy lo ratificamos”.

Inostroza dijo que el 50% de los docentes está bajo la línea de pobreza y pidió que el Gobierno “ofrezca propuestas en porcentaje, en suma remunerativa, que permita llegar a fin de mes, que permita no perder el poder adquisitivo”.

También la dirigente hizo una férrea defensa al gremio Unter y su política sindical.

Este martes el gremio cumplirá las 48 horas de paro de esta semana de inicio de clases con protestas y expresiones en distintas ciudades. Una de ellas es Bariloche donde realizarán la «marcha del abandono» y volverán al edificio inconcluso de la Escuela Especial Laboral 6.