Unter Bariloche hizo un simbólico acto de inicio de clases en una escuela con un edificio paralizado

Unter Bariloche decidió realizar un acto simbólico de inicio de clases en el primer día de paro del gremio docente en el edificio en construcción y paralizado de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6, una institución de educación especial que desde hace 18 años reclama condiciones edilicias dignas donde funcionar y este 2024 tendrá que desdoblar al alumnado en distintas sedes prestadas.

“Estamos en un lugar emblemático, el edificio abandonado de una escuela que lo necesita todo”, dijo Adriana Lizaso, secretaria general de Unter Bariloche al iniciar el acto frente a la obra en construcción y sin obreros en la calle Elordi y Mascardi donde se comenzó a edificar la Escuela Laboral 6.

Este establecimiento educativo, que el año pasado tenía una matrícula de 88 estudiantes con discapacidad, funcionaba en un edificio precario de la calle 2 de Agosto donde se realizaron diversas manifestaciones y un abrazo simbólico en octubre pasado. Pero las malas condiciones de ese edificio motivaron que Educación este año dispusiera la clausura de ese espacio y derivar al alumnado al centro cultural Ruca Che, en el barrio El Frutillar, además de tener otras actividades en el colegio de la fundación gente Nueva, Aitué, en el mismo barrio.

En paralelo, la obra del nuevo edificio para este establecimiento educativo quedó paralizada. “No está edificio, no está el dinero y clausuraron el edificio de 2 de Agosto donde estaban”, mencionó Lizaso ante docentes y padres de esa comunidad educativa.

La dirigente en un mensaje directo al gobernador Alberto Weretilneck y la ministra de Educación, Patricia Campos, dijo que “esta comunidad educativa no va a esperar de brazos cruzados a que sigan vulnerando cada uno de los derechos de los estudiantes, las familias y los docentes” y convocó a mañana a la “marcha del abandono de la educación pública porque es lo que sentimos todos los días”.

Desde Unter apuntaron a la falta de definiciones en el transporte escolar, la postergación de los comedores, la ausencia de acuerdo salarial con los docentes, la merma de prestaciones de Ipross, entre otras cuestiones que integran el sistema de educación.

Javier, un docente de la escuela, recordó la trayectoria de este establecimiento que tiene 18 años de existencia sin contar con edificio propio y en condiciones. Mencionó las fallidas promesas y la situación actual que dispuso Educación de derivar actividades a un espacio que no tiene condiciones para recibir alumnos con discapacidad jóvenes y adultos.

“Es muy importante el edificio porque son las condiciones necesarias en las que tenemos que trabajar, estudiar y nuestros estudiantes aprender”, mencionó Camila, otra docente que pidió que la escuela laboral 6 de Bariloche sea “prioridad para el gobierno”.

Otra docente mencionó que muchas familias presentaron notas para informar que no enviarán a sus hijos al centro cultural Ruca Che donde “no hay baño adaptado, no entra una camilla para cambiar aun alumno con silla y no hay edificio para los talleres”.

La comunidad educativa cuestionó la medida inconsulta de Educación y dijeron que se podría haber extendido la utilización del deteriorado edificio de la calle 2 de Agosto hasta que realicen obras para poner en condiciones el espacio Ruca Che para el funcionamiento de esta escuela especial.