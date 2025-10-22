Unter rechazó la oferta salarial del gobierno y «exigió»un nueva convocatoria a paritaria

La Unter reunió ayer, en forma virtual, su Plenario de Secretarios Generales que rechazó por mayoría la última propuesta salarial del gobierno rionegrino y «exigió» una nueva convocatoria a paritaria, mientras que el gobernador Alberto Weretilneck ordenó al Ministerio de Hacienda que avance con las liquidaciones de los montos para octubre y concretar los depósitos el viernes próximo, como se había ofrecido inicialmente.

El Plenario planteó «la necesidad de articular urgentemente acciones con el resto de los sectores estatales y centrales sindicales de nuestra provincia, con el objetivo de enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de Río Negro» según se indicó desde la entidad gremial.

Los dirigentes seccionales avalaron el rechazo inicial planteado por el Consejo Directivo Central porque «el pago en bonos no es salario» y «exigió una urgente convocatoria a paritaria con una real propuesta salarial que contemple el pliego del último Congreso».

Ese pedido incluye «una recomposición salarial del 30%, remunerativa y bonificable, en la que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza» además de «la derogación de las Resoluciones 5153/24 y 5154/24, que sostienen el funcionamiento de las infames auditorías médicas privatizadas».

Otra medida acordada es «llevar adelante acciones articuladas con los otros sindicatos estatales y con las centrales sindicales de la provincia de Río Negro, en rechazo a la política de ajuste que implementa el gobierno de Alberto Weretilneck».

Por último, en relación a las elecciones del próximo domingo «llamó a los trabajadores de la educación a defender en las urnas los derechos que aún resistimos, en un claro posicionamiento contra las políticas de ajuste y achique del gobierno de Javier Milei y sus aliados provinciales, y no votar a los candidatos de La Libertad Avanza y del Pro, y de los partidos provinciales que avalaron en el Congreso Nacional todas estas políticas levantando la mano simplemente cuando se lo pidieron».

Unter, una interna que no termina

Desde la actual conducción de Unter, derrotada en las elecciones internas de la pasada semana lamentaron que «los representantes de algunas seccionales nucleadas en la agrupación DAF Multicolor, abandonaron el plenario desconociendo la legitimidad que tiene, sin dar lugar al debate y a la búsqueda de consensos».

Indicaron que «quienes tendrán la responsabilidad de conducir la Unter a partir de diciembre prefirieron no avanzar en la construcción de un verdadero plan de lucha y sus acciones políticas a realizar, entre las cuales posiblemente hubiese estado la realización de un Congreso».

La actual conducción recordó que «siempre hemos sostenido la importancia de respetar las decisiones tomadas en los Congresos, con la condición de que éstas no atenten contra la representación democrática que nuestro Estatuto le otorga a los distintos órganos de nuestro Sindicato, como el Plenario de Secretarios Generales y las definiciones que legítimamente puede tomar».

Por último sostuvieron que «sostenemos y defendemos la representación que tienen quienes han sido elegidos por los compañeros en cada una de las 18 seccionales, y en la responsabilidad de conducir un Sindicato en un contexto tan adverso en lo político y en lo económico».