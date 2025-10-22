Río Negro pagará el bono de octubre a los estatales y deja abierta la discusión con los gremios

Finalmente, aun el rechazo de los gremios, el gobierno pagará el bono de octubre. Foto Marcelo Ochoa.

La semana pasada, el gobernador Alberto Weretilneck reabrió el debate salarial frente al rechazo de la totalidad de los gremios estatales a la propuesta para el bimestre octubre-noviembre, consistente en “sumas fijas por única vez” o bonos, y anticipó un nuevo llamado a negociar pautas salariales.

Al final, según trascendió, el mandatario ordenó a Hacienda que avance con las liquidaciones de los montos para octubre y concretar los depósitos en la jornada del viernes próximo, como se había ofrecido inicialmente.

Esas transferencias alcanzarán a unos 53.000 agentes del Poder Ejecutivo y requerirán unos 4.000 millones de pesos.

En cada mes, las sumas son de 50.000, 75.000 y 100.000 pesos, según la antigüedad del empleado.

Los técnicos aludieron a que Weretilneck postergó la vuelta a la negociación; mientras tanto, pagará el bono y, luego, retomará el análisis con los cuestionamientos de los sindicatos, especialmente vinculados con que los montos ofrecidos para octubre y para noviembre no se incorporarán después a los sueldos.

Ese aspecto ingresó en evaluación en Hacienda, pero todavía no hay definición.

Los montos de octubre $ 100.000 La suma fija superior fijada para cada mes, con inferiores de $ 50.000 y de $ 75.000, siempre según antigüedad.

$ 4.000 Millones es el desembolso de la Provincia para afrontar estos bonos para los 53.000 agentes del Poder Ejecutivo.

ATE espera porque no reunió a su Plenario, a pesar de que esbozó un rechazo en la Función Pública por “tratarse de un pago por única vez”.

Unter aplazó su Congreso, que había anunciado su secretaria general, Silvana Inostroza, y reunió ayer a su Plenario de Secretarios Generales.

Evidentemente, ambos sindicatos decidieron esperar el nuevo encuentro con los representantes del gobierno, que quedará para después de las elecciones.

UPCN ratificó su rechazo en un Plenario, reunido el miércoles pasado en Viedma, y este lunes entregó una nota a la Función Pública, con una propuesta que consiste en la incorporación de parte de los montos fijos al básico salarial.

Esa organización explicó que el “bono no responde de manera adecuada a los reclamos”, “ni se integra de forma justa y sostenible al esquema salarial vigente”.

Su solicitud plantea “una recomposición de un porcentaje del 50%, aplicado en 2 cuotas iguales de 25%. La primera para octubre y la segunda en noviembre”, liquidándose “sobre el salario básico no remunerativo” para que “represente una mejora más equitativa” y “contemple el impacto sostenido en el poder adquisitivo de los trabajadores”.