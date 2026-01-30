Unter rechazó la propuesta de suba de salarios por IPC y anunció un paro para el 18 de febrero

La Unter rechazó este jueves la última propuesta salarial del gobierno de Río Negro y resolvió una serie de medidas que se cumplirán en los próximos días.

Las definiciones de la entidad gremial se resolvieron por mayoría durante el Congreso General Extraordinario que se realizó en San Antonio Oeste.

Desde Unter se indicó el rechazo a la propuesta conocida la pasada semana de aumentos salariales en función del IPC Viedma para el primer trimestre de este año, por considerarla una «decisión unilateral» y «por no contener un plan de recomposición que contemple los costos de vida acumulados en el último trimestre de 2025» y solicitaron el pago del 80% en concepto de «ubicación para todas las Escuelas de Zona Andina».

También ratificaron el pedido de «elevar el salario testigo a $2.000.000 con cifras al Valor Índice», que todas las propuestas salariales deben ser «remunerativas y bonificables» y pidieron «paritaria urgente garantizando el diálogo y los buenos tratos, con propuesta salarial superadora y respuestas a las demandas enunciadas en la última Paritaria».

Establecieron como pan de lucha «convocar o adherir» a un paro con movilizaciones para el día que se trate la reforma laboral, recorridas por las escuelas para «reactivar la movilización» y el «no inicio con paro de 24 horas» para el 18 de febrero para incluir a las escuelas de período Receso Invernal Extendido, «sujeto al llamado de Paritaria y nuevo congreso».